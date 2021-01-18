Вопросы сбалансированного питания с каждым днем становятся все более актуальными. Проблема питания включена в число важнейших проблем, рассматриваемых ВОЗ. По разным данным, порядка 50-60% смертей вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями (связанные с неправильным питанием). Каждый шестой умирает от рака и примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания.

Сегодня ведущие здравоохранительные организации уже признают вегетарианское питание подходящим для всех групп, включая беременных женщин и детей. Среди них Американская диетологическая организация, Национальная служба здравоохранения Великобритании и др.

Почему люди все чаще отказываются от мяса и животных продуктов?

Если не брать во внимание этическую сторону вопроса, ключевые негативные последствия для здоровья человека от употребления животных продуктов следующие:

- Гормоны и антибиотики ежедневно. Единственный способ в промышленном животноводстве обезопаситься от инфекций и паразитов скота – щедрое применение антибиотиков и химикатов. А в США, Канаде, Австралии и ряде других стран-экспортеров в мясной продукции повсеместно используются также гормоны, задача которых ускорить созревание и обеспечить требуемую текстуру мяса. И если гормоны применяют только за пределами Европы, то антибиотики используют повсеместно. Аналогичная ситуация и в молочном животноводстве.

Поэтому многие из нас, употребляя мясо и молочные продукты, с раннего детства находятся на своеобразной гормональной «терапии». То, какой эффект они оказывают на иммунитет и здоровье, рассказывать, наверное, не надо. По мере того, как спрос на мясо растет, остается все меньше надежды на то, что животноводство вернется к пасторальным временам. Рыба опасна еще и содержанием тяжелых металлов, которые, в отличие от антибиотиков, еще и накапливаются в организме и вызывают серьезные отравления.

- Мы не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. Для того чтобы усвоить чужеродный белок, организм разбирает его на составные части – аминокислоты. На этот сложный процесс требуется огромное количество энергии. Именно поэтому после употребления в пищу мяса человек, как правило, испытывает сонливость.

Для сравнения фрукты и овощи мы усваиваем за 20-30 минут, а мясо птицы – 3 часа, говядины или баранины – 4 часа, свинины – не менее 5-6 часов. Если мы при этом смешиваем его с каким-либо еще продуктами, процесс пищеварения еще больше затягивается. Неусвоенное гниет. Именно поэтому так важно не переедать, делать значительные промежутки между приемами пищи, не запивать еду.

- Животный белок и продукты их распада запускают процессы гниения. Если ваша пищеварительная система работает в режиме «перевариваю гвозди», то проблем не должно быть. Но у кого она работает в таком режиме? Правильно, практически ни у кого. Нарушения кислотности, нарушения в работе поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Если где-то есть проблема, животные продукты будут регулярно травить ваш организм. Чем больше гнилостной микрофлоры, тем хуже ваше пищеварение.

Итого, мы получаем снежный ком. Плохая работа ЖКТ и нарушенная микрофлора – плохо все. Чтобы вы понимали, порядка 80% иммунных клеток живут в нашем кишечнике.- Канцерогенность красного и обработанного мяса, включая колбасу, бекон, мясные деликатесы. По данным МАИР, в процессе высокотемпературной обработки мяса формируются вещества, которые могут способствовать повышению риска раковых заболеваний.

Как итог, несомненные преимущества вегетарианства:

-Отличное пищеварение. Обилие клетчатки нормализует кишечную микрофлору. Растительная пища легче переваривается и ощелачивает организм. А это легкость, большее количество энергии, чистая кожа, отсутствие неприятных запахов тела и многие другие приятные бонусы

- Отсутствие гормонов и антибиотиков, которые используются при выращивании скота и птицы. Даже при употреблении молочных продуктов и яиц (нестрогое вегетарианство) их поступление в организм в десятки раз меньше, чем при употреблении мяса

- Отсутствие канцерогенов и снижение рисков онкологии. Кроме того, овощи и фрукты богаты антиоксидантами, предупреждающими рост раковых клеток-Детокс и очищение. Растительная пища не только усваивается в разы быстрее, но и проще выводится за счет высокого содержания клетчатки, которая, как веник, выводит все ненужное из организма

Теперь о проблемах вегетарианства

Да, и проблемы тоже есть. Вегетарианский рацион традиционно считается более здоровым. Однако это правило работает не всегда. Иначе говоря, не работает по следующим причинам:

- Сложное управление балансом нутриентов. Растительный рацион требует большой работы над его сбалансированностью. Дефицит белка – самая частая проблема. Следом идут дефициты железа (наш гемоглобин – это белок). Аминокислотный состав растительного белка неполноценный по сравнению с животным.

Так, важно, чтобы в рационе было как можно больше разных источников растительного белка. Среди растительных белков самым полноценным с точки зрения аминокислотного состава является конопляный (ядра конопли). Хорошая новость – этим можно управлять.Большое количество углеводов снижает эффективность ферментационной работы, дает нагрузку на поджелудочную железу (привет любителям смузи и фруктовых соков без мякоти), а это риски инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.

Также питание с большим количество простых углеводов может вызывать избыточный бактериальный рост. При отсутствии здорового пищеварения любые переходы только будут усугублять имеющиеся проблемы. Особенно если это резкие переходы: вчера ел мясо и молочку, сегодня я перехожу на овощи и фрукты.

- Плохие составы и неправильное совмещение продуктов. Активно растет рынок ЗОЖ-продуктов. Всеми любимые веганские «полезные» десерты, которые состоят только из сахаров и жиров. Такой десерт усваивается еще дольше, чем стейк. Брожение обеспечено, а пользы от него ноль. Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот приведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета наравне с «мясоедами».

Вегетарианские продукты, которые лучше исключить полностью из рациона:

- промышленное (магазинное) растительное молоко и «молочные» продукты, в составе которых загустители, низкокачественные рафинированные масла, консерванты, сахар или подсластители

- соевые продукты, соевое масло, маргарины, майонезы (найти сою без ГМО практически невозможно)

- десерты из орехов и сахаров (финики, сиропы, пекмезы)

- рафинированные масла

- овощные и фруктовые консервы, консервированные соки

- красивые сухофрукты, щедро обработанные двуокисью серы. Лучшие из сухофруктов – сухие, сморщенные и невзрачные

- Антинутриенты (фитиновая кислота, лектины). Они содержатся в оболочках бобовых, злаковых, семенах, орехах, отрубях, препятствуют усвоению полезных нутриентов, повреждают стенки кишечника и увеличивают риски аутоиммунных заболеваний. Замачивание, ферментирование, проращивание решают проблему только частично.

- Низкая питательная ценность овощей и фруктов. Современные технологии ведения сельского хозяйства не позволяют сохранить необходимый уровень витаминов и минералов в овощах и фруктах. Д. Двис сравнил их состав в современных плодах и тех, что выращивались 70 лет назад. Оказалось, что железа стало меньше на 43%, витамина С на 15%, некоторые овощи и фрукты уступают по ценности почти вдвое!

Какие риски вы готовы на себя брать – выбирать только вам. Можно только дать общие рекомендации.

Если вы не готовы отказываться от продуктов животного происхождения:

- Выбирайте качественные продукты (не массмаркет), баранину (растут на вольном выпасе) или говядину, откажитесь от свинины

- Вымачивайте мясо в подсоленной воде (или с добавлением лимонного сока), избегайте субпродуктов (почки, печень) – в них сконцентрированы следы антибиотиков

- Озаботьтесь детоксикацией: включайте больше клетчатки в каждый прием пищи, дополнительно псиллиум, пектин и пейте много чистой воды

- Устраивайте пищевые паузы, значительные промежутки времени между приемами пищи

- Соблюдайте гигиену пищеварения (не «перекусничать», не переедать, тщательно жевать, не запивать еду)

Если вы сторонник растительного питания или только планируете переход:

- Следите за сбалансированостью, ведите пищевые дневники и регулярно сдавайте анализы, чтобы избежать дефицитов

- Не забывайте про правильную кулинарную обработку – замачивание, ферментирование, проращивание

- Откажитесь от промышленных вегетарианских продуктов в пользу домашних соусов, салатов, свежих фруктов и овощей

- Сократите количество простых углеводов и сахаров (не злоупотребляйте сухофруктами, фруктовыми сиропами и пекмезами)