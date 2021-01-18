США продолжат антироссийскую политику, поскольку риторика избранного президента Джо Байдена в отношении России всегда была агрессивной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной на сайте агентства ТАСС.

«С куда большей вероятностью можно прогнозировать последовательное проведение США антироссийской политики. Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», – пишет Медведев.

Бывший лидер России признался, что с президентством Дональда Трампа были связаны определенные надежды на изменение негативной динамики. По его словам, в 2016 году казалось, что отношения двух стран хуже, чем при Бараке Обаме, быть не могут.

«Однако последующие годы развеяли эту иллюзию. Администрация Дональда Трампа планомерно усиливала системное противостояние Вашингтона и Москвы, продолжала проводить политику санкций в отношении нашей страны, желая в том числе вытеснить ее с энергетических рынков, сводила к минимуму наше дипломатическое взаимодействие. И это на фоне того, что Трамп постоянно говорил о желании «поладить с Россией», – отметил зампредседателя совбеза.

Проблема, как считает Медведев, заключается в том, что всему миру «неудобно» работать с такой страной, так как США становятся непредсказуемым партнером. «И вот эта непредсказуемость – совсем небезразлична другим государствам, региональным и военно-политическим объединениям. Было бы очень неплохо, если бы политический истеблишмент США осознал эту ответственность», – подчеркивается в статье.

Комментируя отношение новоизбранного американского лидера к Кремлю, Медведев подчеркнул, что две вещи являются препятствием для налаживания отношений двух государств: во-первых, Байден всегда нелестно отзывается о России, во-вторых, он набрал в команду политиков, придерживающихся аналогичных взглядов и «не заинтересованных в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном».

«Байден пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России. Напротив, его риторика всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной. Он неоднократно заявлял: «Самая большая угроза для Америки с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов – это Россия».Тут ни убавить, ни прибавить. При этом в команду демократа вошли политики, которые придерживаются схожих взглядов и совершенно не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном», – констатировал зампредседателя Совбеза.

При этом Медведев уверяет, что Россия готова к работе с любым президентом США и к развитию сотрудничества в разных сферах. «Однако вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики», – добавил он.

По его словам, сегодня только сами американцы могут решить, нужно ли им оставить в стороне свой национальный эгоизм и начать реформу электоральной системы, а вместе с ней и реформу политической жизни. «Пока реального движения к этому нет, - подытожил Медведев. - Нет даже намеков на желание что-то изменить. А мировое сообщество при этом уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание США меняться».