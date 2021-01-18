В рейтинге регионов по запасам древесины в России лидирует Красноярский край. В ходе первого этапа государственной инвентаризации лесов, начавшейся в 2007 году, там были обнаружены 13,3 миллиарда кубометров сырья. Далее идут Иркутская область (12,9 млрд кубометров), Якутия (6,3 млрд кубометров), Хабаровский край (5,3 млрд кубометров) и Коми (4,5 млрд кубометров).

В то же время специалисты Рослесинфорга критикуют ход ГИЛ. «Анализируя данные инвентаризации, эксперты обнаружили, что запасы лесов недооценены и превышают данные официальной статистики», – отметили в пресс-службе Рослесинфорга. Как пишет «Коммерсантъ», сведения разнятся с данными государственного лесного реестра в несколько миллиардов по каждому вышеупомянутому региону.

Из данных ГИЛ следует, что сибирские леса ожидаемо стали лидером и по общему запасу углерода – там к 2020 году накоплено 13,8 млрд тонн. При этом, по оценкам экспертов, совокупный объем выбросов веществ, загрязняющих атмосферу на территории России, составляет 0,03 млрд тонн в год, заявили в Рослесинфорге.

«Динамику ежегодного поглощения углерода, то есть углеродный потенциал российских лесов, можно будет увидеть уже в 2021 году, когда начнется второй цикл госинвентаризации», – добавили в ведомстве.

В рамках инвентаризации, которую планируют использовать, в частности, для оценки «инвестиционной привлекательности лесного ресурса региона или конкретного лесного участка», специалисты исследуют леса на пробных площадях. Они фиксируют и заносят в информационную систему местоположение каждого дерева, его диаметр, высоту, тип кроны, а также мхи, лишайники, травянистые растения, покрывающие почву под пологом леса.

Однако экологи называют госинвентаризацию провальной, а полученные данные – неточными. По их словам, ГИЛ учитывает деревья лишь в лесном фонде, в то время как остальные леса, например выросшие за десятки лет на сельхозземлях, которых, по оценкам экологов, около 100 млн га, в статистике не учитываются.