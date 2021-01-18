Армянские вооруженные силы применили против мирных жителей Азербайджана недостаточной точности оперативно-тактические ракеты, неуправляемые реактивные системы залпового огня и артиллерию. Такие сведения приводит авторитетная правозащитная организация Amnesty International в своем специальном отчете по Нагорному Карабаху, на который обращает внимание ресурс Haqqin.Az.

По словам директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, обстрелам неоднократно подвергались густонаселенные районы вдали от фронта, даже те, где нет «явных военных целей».

Организация официально запротоколировала восемь ракетно-артиллерийских атак армянских вооруженных сил по городам и селам в Азербайджане, в результате которых погибли 72 мирных жителя. Еще 21 мирный житель погиб и более 50 получили ранения из-за удара ВС Армении баллистической ракетой «Эльбрус», запущенной по улице Мухтара Гаджиева в городе Гянджа 17 октября.

В отчете Amnesty International представлены также свидетельства того, что в результате обстрела 27 октября кассетными снарядами с различных направлений фронта и из армянского тыла значительный материальный ущерб был нанесен селу Гараюсифли в Бардинском районе Азербайджана. В результате атак пятеро мирных жителей погибли, 14 получили ранения, были уничтожены жилые дома и хозяйственные объекты.

Кроме того, 28 октября армянские вооруженные формирования выпустили несколько крупнокалиберных ракет по городу Барда, расположенному более чем в 20 километрах от линии фронта. Три ракеты попали в центр города, две – рядом с больницами. А третья – ракета «Смерч» 9М55 российского производства, содержащая 72 боевых элемента, начиненных бомбочками 9Н235, – упала в густонаселенном районе города, убив 21 мирного жителя, отмечается в документе правозащитников.

Указывается в отчете и то, что в день начала боевых действий – 27 сентября под артиллерийским обстрелом с армянской стороны в селе Гашалты близ города Нафталан погибли пятеро членов семьи Гурбановых.

«Факты, содержащиеся в документе, сами по себе являются достаточно вескими доказательствами для привлечения к ответственности армянского военного руководства, тогдашнего министра обороны Давида Тонояна и других», – пишет Haqqin.Az.

Как заявлял ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, посетивший Тертер, где еще продолжались боевые действия, Тонояну не удастся снять с себя личную ответственность никакими аргументами. По его словам, в ходе военных действий азербайджанская сторона через личного представителя председателя ОБСЕ призывала армянскую сторону воздержаться от обстрелов мирных населенных пунктов, однако после передачи этого послания Тонояну через Международный Красный Крест армянские силы повели еще более интенсивный обстрел Тертера.

Наряду с Тонояном, отмечают в Азербайджане, за военные преступления в отношении мирного населения Азербайджана несут ответственность начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, бывший военный руководитель оккупационного режима в Нагорном Карабахе Джалал Арутюнян, а также глава оккупационного режима в Карабахе Араик Арутюнян, который лично отдал приказ о ракетном обстреле Гянджи и другие.