Армянские боевики готовились к упорной обороне в Карабахе

Трехэтажный армянский бункер обнаружили азербайджанские военные на освобожденной территории Карабаха. Он оборудован огневыми точками, многочисленными оборонительными сооружениями и комнатами отдыха с запасом провизии. За 25 лет оккупации в регионе было возведено несколько подобных бункеров. Успешная операция Баку заняла 44 дня. #армянскийбункер #НагорныйКарабах #Азербайджан