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Армянские боевики готовились к упорной обороне в Карабахе
Трехэтажный армянский бункер обнаружили азербайджанские военные на освобожденной территории Карабаха. Он оборудован огневыми точками, многочисленными оборонительными сооружениями и комнатами отдыха с запасом провизии. За 25 лет оккупации в регионе было возведено несколько подобных бункеров. Успешная операция Баку заняла 44 дня. #армянскийбункер #НагорныйКарабах #Азербайджан
Армянские боевики готовились к упорной обороне в Карабахе / Others
19 января 2021 г.
Истории
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