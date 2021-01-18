Прием заявок на обучение в 2021 году в турецких вузах в рамках стипендиальной программы Турции, реализуемой Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) при турецком правительстве, начался во на прошлой неделе и продлится до 20 февраля.

Заявки на участие в стипендиальной программе Türkiye Bursları («Стипендии Турции») могут подать иностранцы, желающие обучаться в турецких вузах.

Программма предусматривает подачу заявки с необходимым перечнем электронных документов, прохождение собеседования, зачисление в выбранный накануне вуз без сдачи экзаменов (выбирать можно до 12 учебных заведений), получение продлеваемой студенческой визы на весь период обучения, оплаченный билет из страны гражданской принадлежности до местонахождения университета и обратно.

Ежемесячная стипендия составляет 800 лир для бакалавров, 1100 лир для магистров, 1500 лир для аспирантов и 3500 лир для проходящих докторантуру.

Кроме того учащимся предоставляется бесплатная медстраховка, бесплатные годовые курсы турецкого языка, проживание в общежитии, куда входит питание, а также льготы для проезда в общественном транспорте.

Цель стипендиальной программы — создать в будущем сеть лидеров, способствующих укреплению сотрудничества между странами и взаимопониманию между общинами.

Заявку можно оформить на сайте www.turkiyeburslari.gov.tr.