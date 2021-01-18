Знаменитый футболист Месут Озиль прибыл в Стамбул на частном борту из Лондона, где он до недавних пор выступал за «Арсенал», чтобы завершить процедуру трансфера в турецкий «Фенербахче», сообщает пресс-служба клуба.

Трансфер Озиля стал одной из самых ожидаемых новостей: за траекторией самолета KOC10, на котором полузащитник прибыл в Турцию, на сайте FlightRadar24 одновременно наблюдали более 312 тысяч человек. «Это довольно большое количество преданных футбольных фанатов», – написали представители компании в соцсетях.

СК «Фенербахче» намекнул на приезд звезды в своем Twitter 16 января, процитировав популярную песню певца Таркана: «Gel gündüzle gece olalım» («Приди, мы станем с тобой днем и ночью»). В последующих строчках содержится слово Mesut («Gel beraber mesut olalım» – «Приди и вместе будем счастливы»), что позволило фанатам догадаться о трансфере еще на прошлой неделе. Твит «Фенербахче» же стал самым популярным за всю историю турецкого Twitter, набрав почти 600 тысяч лайков.

После прохождения медицинского обследования футболист подпишет с клубом контракт на 3,5 года. Еще в прошлом месяце президент «Фенербахче» называл переход Озиля «мечтой, которую очень трудно осуществить».

Озиль является этническим турком, ранее он выступал за сборную Германии, в составе которой он стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, а также завоевал бронзу чемпионатов Европы в 2012 и 2016 году. После критики немецкой общественности, вызванной совместной фотографией полузащитника с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он покинул «Бундестим», заявив, что чувствует «расистское и несправедливое отношение».