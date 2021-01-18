Правительство России вводит контроль эффективности и размеров господдержки научных проектов в рамках объявленного президентом Года науки и технологии, пишет «Российская Газета».

«На проведение прикладных научных исследований в федеральном бюджете на этот год предусмотрено свыше 350 миллиардов рублей», – цитирует издание главу правительства Михаила Мишустина, выступившего на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Именно наука определяет образ будущего, то, как станет развиваться Россия в ближайшее время, как будут жить наши граждане. В конечном счете – престиж нашей страны на международной арене», – сказал он.

По словам Мишустина, теперь будет оцениваться результативность тех, кто получает «субсидии и гранты из бюджета на научные исследования и экспериментальные научные разработки гражданского назначения».

Итоги научной работы и полученные открытия в этом случае «должны иметь практическую значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной собственности». Однако, ученые не должны рассчитывать только на господдержку – не менее половины средств должно поступить из внебюджетных источников.

Правительство направляет деньги в разные прикладные разработки в здравоохранении, образовании, промышленности, космосе. Также финансирование получают высокотехнологичные проекты класса «мегасайенс», такие как NICA – сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжелых ионов, строящийся с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединенного института ядерных исследований. В запуске первого каскада этого комплекса Мишустин участвовал в 2020 году.

Все проекты, для которых используются государственные деньги, будут внесены в единую государственную информационную систему. «Это позволит эффективнее контролировать, как расходуются бюджетные средства, поддерживать самые перспективные проекты», – подчеркнул глава кабмина.

Ранее СМИ сообщали о том, что Минфин разработал два проекта постановления правительства, устанавливающие новый механизм финансирования научных исследований и экспериментальных разработок, который позволит создать более прозрачный механизм по определению стоимости научного исследования.