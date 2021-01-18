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Владимир Путин поручил увеличить финансирование проектов нефтегазохимии
Правительство РФ до 31 мая 2021 года должно рассмотреть возможность увеличения финансирования проектов нефтегазохимии за счет средств ФНБ. Предполагается, что деньги пойдут на строительство кластера на Ямале
Владимир Путин поручил увеличить финансирование проектов нефтегазохимии
Фото: Reuters / Reuters
18 января 2021 г.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть до конца мая 2021-го вопрос об увеличении финансирования проектов в сфере нефтегазохимии. Соответствующее распоряжение опубликовано 16 января на сайте Кремля, хотя поручение было озвучено в ходе совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося еще 1 декабря 2020 года.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций», для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок – 31 мая 2021 года», – говорится в документе.

В ходе заседания глава государства заявил, что у российской нефтехимической промышленности огромный потенциал роста не только внутри страны, но и за ее пределами. Также президент предположил, что спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% ежегодно.

В декабре глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев попросил Владимира Путина включить в перечень поручений проработку возможности инвестиций средств Фонда национального благосостояния из квоты РФПИ в нефтехимические проекты. По данным СМИ, большая часть госсредств пойдет на строительство газохимического кластера на Ямальском полуострове, стоимость которого оценивается в два триллиона рублей. Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений региона составляют 26,5 триллионов куб. м газа, 1,6 миллиардов тонн газового конденсата и 300 миллионов тонн нефти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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