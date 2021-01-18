Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть до конца мая 2021-го вопрос об увеличении финансирования проектов в сфере нефтегазохимии. Соответствующее распоряжение опубликовано 16 января на сайте Кремля, хотя поручение было озвучено в ходе совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли, состоявшегося еще 1 декабря 2020 года.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций», для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок – 31 мая 2021 года», – говорится в документе.

В ходе заседания глава государства заявил, что у российской нефтехимической промышленности огромный потенциал роста не только внутри страны, но и за ее пределами. Также президент предположил, что спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% ежегодно.

В декабре глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев попросил Владимира Путина включить в перечень поручений проработку возможности инвестиций средств Фонда национального благосостояния из квоты РФПИ в нефтехимические проекты. По данным СМИ, большая часть госсредств пойдет на строительство газохимического кластера на Ямальском полуострове, стоимость которого оценивается в два триллиона рублей. Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений региона составляют 26,5 триллионов куб. м газа, 1,6 миллиардов тонн газового конденсата и 300 миллионов тонн нефти.