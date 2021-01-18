Турция проведет масштабные военные учения в Карсе с 1 по 12 февраля. В маневрах «Зима-2021», в которых также примут участие вооруженные силы Азербайджана, будут задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, разведгруппы, вертолеты.

Выступая на церемонии отправки азербайджанских военных, генерал-майор Фазиль Агаларов рассказал о развивающемся двустороннем военно-техническом сотрудничестве, значимости ежегодно проводимых в Нахичевани и Карсе совместных военных учений и пожелал успехов подразделениям. После напутственных слов подразделения выехали в направлении пограничного пункта пропуска Садарак, они перешли через мост «Умид»над рекой Араз и продолжили движение в направлении Карса, отметило издание «Вестник Кавказа». В свою очередь, по их прибытию Минобороны Турции выпустило приветственное заявление: «Мы с гордостью приветствуем наших братьев, которые одержали большую победу над армянской армией в Карабахе».

Среди задач учений – проверка боевых способностей войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и при сильном морозе, отработка атак и десантно-штурмовых операций, повышение уровня подготовки в зимних условиях, обустройство в полевых условиях, размещение, снабжение и техническое обслуживание, а также обеспечение работы систем командования.

Последние азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран прошли в августе 2020 года. В учениях были задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

В зимних учениях 2019 года в Турции принимали участие пятнадцать стран (семь – в качестве наблюдателей), в том числе представители Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Катара, Великобритании, Германии и Италии. В маневрах были задействованы ударные вертолеты и беспилотники турецкого производства.