Совет Государственной думы РФ рассмотрит правительственный пакет поправок об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других облеченных властью людей от ответственности за коррупционные нарушения, пишет «Коммерсант». Первое чтение законопроекта, который Министерство юстиции начало разрабатывать в январе 2019 года, состоится в марте 2021 года.

В перечень лиц, на которых распространяется действие законопроекта, входят судьи, депутаты всех уровней, сенаторы, члены избиркомов с правом решающего голоса, сотрудники таможни, прокуратуры, Банка России, военнослужащие, главы муниципальных образований и местных администраций и другие госслужащие. Выносить вердикт относительно неизбежности обстоятельств при получении взятки будет специальная комиссия по соблюдению требований к служебному поведению.

В пояснительной записке к предлагаемой норме указывается: «физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств».

Авторы законопроекта имеют в виду «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».

Среди примеров таких чрезвычайных ситуаций указаны стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. Самое главное, чтобы все это случилось внезапно – «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления» не позволят чиновникам уйти от ответственности.

Однако, по мнению юристов, данная норма является «избыточной» и «малопонятной», и в случае принятия может стать широкой лазейкой для коррупционеров.