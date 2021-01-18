Вице-спикер Национального собрания Армении Лена Назарян осудила реваншистские настроения некоторых армянских политиков, общественных деятелей и экспертов, которые предлагают начать новую войну с Азербайджаном после восстановления экономики, чтобы попытаться вновь оккупировать его территории, пишет Haqqin.az.

«Сегодня многие эксперты, различные деятели говорят, мол, через несколько лет мирной жизни мы станем сильнее, вооружимся, а потом пойдем за нашей долей победы. Извините, я считаю это мышление регрессивным и вредным. И хочу, чтобы мне пальцем показали, за счет чьего 18-летнего сына они хотят это сделать», – цитирует политика агентство.

Назарян призвала работать над установлением «долговременного или даже постоянного мира» со всеми соседними странами. «Регион, в конце концов, должен иметь человеческое лицо», – заявила зампредседателя армянского парламента, подчеркнув, что единственный возможной путь для реализации любых начинаний – политический, и ни в коем случае не военный.

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян говорил, что войны в Нагорном Карабахе можно было избежать, но действия администрации Никола Пашиняна сделали ее неизбежной.