Министерство юстиции США выступило с заявлением, в котором признало, что отряды народной самообороны (ОНС) являются подразделением террористической организации PПK, пишет агентство Anadolu.

В заявлении по поводу нападения 10 января на здание законодательного собрания штата Флорида указывается, что один из участников атаки Дэниел Алан Бейкер, бывший пехотинец воздушно-десантных войск США, проживающий в Таллахасси, был связан с ОНС/РПК. Кроме того, он участвовал в вербовке добровольцев для совершения терактов в штате и призывал к убийству турецких пилотов и правоохранителей.

В 2017 году Бейкер, за 10 лет до того момента служивший в армии США, присоединился к ОНС/РПК и попал в документальный фильм VICE о сирийской войне. «Он утверждал в социальных сетях, что был обученным снайпером ОНС. ОНС – дочерняя структура PПK, которая признана правительством Соединенных Штатов иностранной террористической организацией», – говорится в официальном сообщении ведомства.

США признала PПK террористической организацией в 1997 году, Европейский союз – в 2002. Ее деятельность также запрещена в Великобритании, Канаде, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран мира.

На прошлой неделе в ходе спецоперации Управления по борьбе с терроризмом Департамента полиции в Стамбуле были задержаны восемь граждан, подозреваемых в причастности к деятельности PПK.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в период с 1984 года по март 2020 года от преступлений PПK погибли 7500 сотрудников структур безопасности и 6800 мирных жителей. Несмотря на неоднократные попытки Турции урегулировать конфликт, террористическая организация с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.