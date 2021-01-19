По данным расследования агентства Anadolu, утечка информации из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ) имеет место уже давно и является весьма частой практикой, причем передача данных продолжается по сей день.

Ряд структур, в том числе, UN Watch и Human Rights Watch, заявили, что позиция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ставит под удар не только самых активистов, но и их родных и близких, в том числе находящихся в Китае.

Первые обвинения в адрес руководства УВКПЧ были озвучены правозащитником и адвокатом Эммой Рейли, заострившей внимание на этом вопросе посредством публикаций в Twitter. Рейли входит также в число сотрудников УВКПЧ, что вынудило руководство организации инициировать служебное расследование, которое может привести к ее увольнению.

По данным Рейли, все данные об оппозиционных активистах, приглашаемых УВКПЧ на мероприятия Совета ООН по правам человека, планомерно получали в Пекине.

Интернет-переписка, доступ к которой получило Anadolu, подтверждает обвинения в адрес УВКПЧ

Эмма Рейли передала агентству Anadolu переписку, которая велась в УВКПЧ в период ее активной работы в этой структуре. Документы подтверждают, что организация «ставила в известность» представительство КНР при ООН о списках оппозиционных активистов.

В электронном сообщении от 7 сентября 2012 года дипломат из делегации КНР требует от сотрудника УВКПЧ «как обычно» информировать его об участии в 21-й сессии Совета ООН по правам человека представителей неправительственных структур, чьи имена включены в списки приглашенных. В ответ сотрудник ООН подтверждает участие двух активистов по имени «Долкун Айса» и «Хе Генг».

В переписке от 2013 года дипломат КНР выражает удовлетворение «высоким уровнем сотрудничества в рамках предыдущих сессий Совета ООН по правам человека» и просит вновь информировать китайскую сторону об участниках обсуждений в рамках сессии в Женеве. В период активной переписки от имени представительства КНР при ООН также был дан обед в честь сотрудников УВКПЧ, ответственных за контакты с дипломатами.

Тем временем представитель УВКПЧ Руперт Колвилл заявил, что передача списков КНР имела место лишь в «урезанном масштабе» и структура отказалась от этой практики после 2015 года. Однако электронная переписка, датированная более поздним периодом, подтверждает, что дипломаты из Китая с легкостью продолжали получать любую нужную для них информацию.

Одно из заявлений для прессы УВКПЧ от 2017 года также подтверждает факт частых требований КНР по передаче окончательного варианта списков участников обсуждений. При этом представители ООН часто шли на встречу дипломатам из КНР.

Из сообщения УВКПЧ от 2 февраля 2017 года: «Представители КНР и других стран часто обращаются в Совет ООН по правам человека с запросами об участии тех или иных представителей неправительственных структур в сессиях в Женеве. Однако мы не можем разглашать подобную информацию до тех пор пока не завершится процесс аккредитации и нет наличия открытой угрозы безопасности».

Рейли: ООН продолжает информировать КНР о списках китайских оппозиционеров

В беседе с корреспондентом Аnadolu, Эмма Рейли выразила уверенность в том, что передача данных КНР по линии УВКПЧ продолжается по сей день.

«Сейчас я фактически вне рабочего процесса. ООН продолжает выплачивать мне зарплату, однако никаких поручений мне не дается. Они знают, что мои слова – истина, и поэтому не могут меня просто так уволить. Но и никаких заданий не выдается», – сказал адвокат.

По ее словам, она впервые узнала о передаче КНР данных об оппозиционерах и гражданских активистах в феврале 2013 года. «Не теряя времени, я начала фиксировать все эти сообщения и информировала об этом председателя УВКПЧ того времени. Также я поставила в известность о ситуации структуры ЕС», – говорит Рейли.

В ответ один из сотрудников УВКПЧ обвинил ее в «распространении ложной информации», заявив, что Евросоюзу данная тема не интересна.

«Я поставила в известность о происходящем представителей США, Германии, Великобритании и Ирландии. Однако многие из них заявили, что «в ООН часто лгут». Тогда я показала им переписку между УВКПЧ и дипломатами из КНР и сообщила имена, которые были переданы Пекину», – рассказала адвокат.

Она отметила, что речь идет о 50-70 оппозиционерах, чьи имена узнали в КНР. Из них 8 или 9 – граждане США, 5 или 6 – граждане Германии. То есть в обеих этих странах знали о «диалоге» УВКПЧ с Пекином. Рейли отметила, что в итоге она была вынуждена обратиться в суд с иском на ООН, однако представитель Совета ООН по правам человека назвал ее утверждения клеветой.

«Представитель УВКПЧ Руперт Колвилл заявил, что передача КНР информации прекратилась в 2015 году. Однако заявление структуры от 2017 года говорит об обратном. При этом в 2019 года на суде представители УВКПЧ все же признали «диалог» с КНР», – констатировала правозащитница, напомнив, что в Пекине называют оппозиционеров «террористами».

Лица, чьи имена переданы Китаю, под угрозой

Рейли напомнила, что, согласно правилам ООН, УВКПЧ не вправе информировать Китай о списках участников мероприятий международной организации. Кроме того, есть также предписание Совета ООН по правам человека. «Если какая-либо страна пытается узнать списки участников сессии, то должна получить согласие Совета в присутствии всех государств-участниц мероприятия. Налицо полное игнорирование Китаем требований ООН», – отметила адвокат.

По ее словам, лица, чьи имена переданы Китаю, под угрозой: «Многие даже не знают, что об их участии в сессии заведомо известно в Пекине. Это касается также председателя Всемирного конгресса уйгуров Долкуна Исы, который дважды (в 2016 и 2019 гг.) участвовал в мероприятиях Совета ООН по правам человека. Айса выступил на суде в мою поддержку, заявив, что из-за противодействия Пекина неоднократно задерживался в странах Европы».

Адвокат сообщила, что китайские агенты также угрожали родственникам Долкуна Исы в Китае. Кроме того, председатель Всемирного конгресса уйгуров не смог попасть на некоторые обсуждения в ООН. Долкун Айса признался, что не знал, как в Китае получают информацию о его приезде в Женеву.

Большинство активистов – тюрки-уйгуры

Рейли также сообщила, что не хочет оглашать имена других оппозиционных активистов, чьи имена были переданы Китаю, так как это может сформировать новый источник угрозы в их адрес. В большинстве своем речь идет об уйгурах, но есть немало тибетцев и активистов из Гонконга, часть близких которых подверглась давлению в КНР.

«Уйгуры содержатся в концентрационных лагерях, принуждаются к работам, подвергаются сексуальному насилию. Все это открыто подтверждено фактами. Зная об этом, в ООН продолжают передавать Пекину имена противников властей КНР. Тем самым, имеет место фактическое пособничество и соучастие в преступлениях», – сказала правозащитница.

Даже если представитель УВКПЧ Руперт Колвилл говорит правду, то речь идет о 10-летнем периоде «сотрудничества» с КНР (2006-2015). Все ответственные должны понести наказание, уверена Рейли. Она призвала не бояться давления Китая и не отказываться от участия в мероприятиях ООН.

Пекин боится обсуждения темы нацменьшинств в ООН

Председатель Всемирного конгресса уйгуров Долкун Айса в беседе с Аnadolu подтвердил, что выступил в суде в поддержку Рейли. «Китай обеспокоен обсуждением темы Восточного Туркестана в ООН. Поэтому Пекин использует все рычаги и возможности для того, чтобы не допустить уйгуров, тибетцев и оппозиционеров на мероприятия Всемирной организации», – сказал Айса.

Он сообщил, что в 2013 году хотел выступить на сессии Совета ООН по правам человека вместе с известным правозащитником, одним из лидеров уйгурского национального движения и другим руководителем Всемирного конгресса уйгуров Рабией Кадир.

«Полиция попыталась вывести нас из зала, несмотря на то, что у нас была аккредитация. Нам сказали покинуть здание, хотя у нас было разрешение. Тогда к нам подошла женщина и заявила полиции, что они не имеют права выводить активистов. Уже потом мы узнали, что это была Эмма Рейли. Она работала в секретариате и поэтому знала о нашем прибытии», – рассказал Айса.

Он отметил, что впоследствии в 2016, 2018 и 2019 гг. ему выделяли охрану для участия в заседания Совета ООН по правам человека, так как каждый раз поступали жалобы в правоохранительные органы.

Айса рассказал, что его мать погибла в 2018 году в одном из лагерей «принудительного перевоспитания» в Китае. «Я узнал о кончине матери из СМИ. 78-летняя ни в чем не повинная женщина на протяжении года содержалась в лагере. На нее оказывалось психологическое и физическое давление. Мой младший брат с 2016 года пропал без вести. Не знаю, жив ли он. Старшего брата – профессора математики в одном из вузов, арестовали. Мне сказали, что его осудили на 17 или 18 лет тюрьмы», – рассказал он.

По его словам, он согласен с мнением Рейли о соучастии ООН в преступлениях Китая. «Власти КНР делают все, чтобы не допустить нас в международные организации. В 2017 году в Нью-Йорке полиция насильно вывела нас из штаб-квартиры ООН. В 2018 году китайские дипломаты открыто назвали нас террористами. Лишь благодаря вмешательству Германии нас допустили тогда в здание ООН», – вспоминает председатель Всемирного конгресса уйгуров.

Уйгуры и Китай

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре прошлого года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека. Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в октябре 2020-го впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны ввести санкции в отношении Пекина.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.