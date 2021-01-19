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Путин поручил увеличить объем производства химической продукции в России
Российское правительство должно разработать план по увеличению малотоннажной и среднетоннажной химической продукции к 2025 и 2030 годам на 30 и 70% соответственно
Путин поручил увеличить объем производства химической продукции в России
Фото: Reuters / Others
19 января 2021 г.

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 30% к 2025 году и на 70% к 2030 году, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации принять меры по развитию до 2030 года производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и увеличению объемов выпуска такой продукции к 2025 и 2030 годам на 30 и 70 процентов соответственно (по сравнению с объемами 2020 года)», – говорится в документе.

Доклад по выполнению данного поручения необходимо представить к маю 2021 года, далее – ежегодно.

Кроме того, правительству дан указ разработать «дорожную карту» по развитию нефтегазохимического комплекса в РФ на период до 2025 года, в том числе мероприятия, направленные на обеспечение перспективных нефтегазохимических кластеров, расположенных в Арктической зоне России, ресурсами из нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, пишут «Известия».

Путин также отметил необходимость разработки комплекса налоговых и иных мер стимулирующего характера, направленных на обеспечение к 2030 году производства 25% готовых изделий из полиэтилентерефталата и 10% готовых изделий из полиолефинов с обязательным использованием вторичного сырья из полимерных отходов и/или материалов, содержащих такое сырье, и обеспечить реализацию этих мер в целях повышения конкурентоспособности отечественной нефтегазохимической продукции.

Соответствующие поручения президент России утвердил по итогам совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли 1 декабря 2020 года в Тобольске.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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