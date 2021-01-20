В Шуше на домах сохранились надписи «Занято», сделанные армянскими оккупантами

«Занято» на воротах означало, что дом при захвате Шуши был присвоен себе кем-то из армянских захватчиков, и прочим оккупантам придется найти себе другое оставленное азербайджанскими беженцами жилище. Спустя 30 лет надписи в некоторых местах сохранились. Они были обнаружены после освобождения города. #НагорныйКарабах #занято #оккупация