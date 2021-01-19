Военный разгром Армении не сопровождается тем, чем сопровождался разгром гитлеровской Германии – денацификацией. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в интервью агентству Media.Az.

«У Армении фантомные боли по Нагорному Карабаху, который является неотъемлемой частью Азербайджана. Армения потерпела военную катастрофу, была разгромлена за 44 дня войны. Однако армянские политики продолжают озвучивать притязания на территорию Азербайджана. К сожалению, военный разгром Армении не сопровождается тем, чем сопровождался разгром гитлеровской Германии – денацификацией. В данном случае – «денждефикацией», – сказал Коротченко.

Военный эксперт считает, что власти Армении не отказались от экстремистской идеологии Гарегина Нжде – гитлеровского коллаборанта и военного преступника, осужденного советским трибуналом. «И в итоге мы видим такие «изумительные» заявления армянских должностных лиц, которые покушаются на территориальную целостность Азербайджана», – подчеркнул Коротченко, назвав действия Еревана «призывами к реваншу».

«А ведь Армения, с точки зрения экономики, общей ситуации и без того находится ниже плинтуса, – указал эксперт. – В Ереване должны думать о восстановлении своей страны. Население бежит из Армении, в которой царит политический и экономический хаос. Надо вытаскивать страну из того болота, в которое она попала за 30 последние лет. Но вместо этого вновь выдвигаются претензии к другим государствам».

В то же время, по его мнению, армянская оппозиция «сдулась», а митинги против действующего премьера Никола Пашиняна в Ереване «так и не смогли собрать критическую массу недовольных, готовых к силовому сносу существующей власти».

«Великой Армении» теперь никогда уже не будет – НИКОГДА, а есть Армения в пределах ее международно признанных границ. Вот пусть оппозиция ее и развивает – если способна к созидательному труду. Как говорится – арбайтен!», – констатировал Коротченко.

При этом выражая свое отношение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, главный редактор журнала «Национальная оборона» назвал его «выдающимся политиком современности». «Все, что обещал, сделал: «от» и «до». Освободил захваченные земли, разгромив и изгнав оккупантов», – заявил он.

По его словам, взятие Шуши является «ключевым моментом 44-дневной войны, после чего дальнейшее сопротивление армянской армии потеряло всякий смысл и Ереван капитулировал». Освобождение города – важнейший успех Азербайджана, «выдающаяся по всем современным меркам военная операция, которая еще ждет своих историков», – резюмировал Коротченко.