В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он по приказу руководства областной больницы № 15 пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «МК».

Инцидент произошел 18 декабря. 39-летний медик Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр, из-за чего старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Мужчине предстояло отправиться в деревню в 50 километрах от больницы, при этом служебный автомобиль ему не дали, а на автобус денег не было.

«В тот день он у меня 100 рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось», – сказала собеседница издания, которая встретила врача на выходе из клиники. Однако фельдшер не сказал ей, что собирается в деревню пешком.

Участковая медсестра Ольга Тунгулина узнала о смерти Кожахметова в десять часов вечера от коллег. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина.

После трагедии девушка написала об этом пост в соцсетях. В ответ старшая медсестра и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее в полицию заявление о клевете. Фалалеев подчеркнул: он не заставлял Кожахметова забирать у пациента забытые инструменты. По его словам, врач самостоятельно принял решение идти в деревню пешком

Коллеги при этом отказались публично поддержать Тунгулину, так как их, считает она, запугало начальство. Сама она уволилась в начале декабря, поскольку не могла больше выносить крики старшей медсестры.

По словам сестры погибшего, брат часто звонил матери и жаловался, что руководство к нему плохо относится. Родственники пытались узнать у главврача, почему Кожахметов оказался на трассе и положены ли им страховые выплаты, но тот лишь пожимал плечами, рассказала сестра фельдшера. «А потом в местной прессе написали, что родственники претензий не имеют. Мы же планируем довести дело до конца», – отметила она.