ПОЛИТИКА
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Тунис охватили массовые выступления против произвола полиции
В Тунисе третьи сутки идут митинги против жестокости полицейских. Видео, попавшее в соцсети, спровоцировало выступления в 10 городах и привело к столкновениям митингующих с силовиками. Полиция задержала более 240 человек. Напряженность в стране подогревает экономический кризис. В эти же дни Тунис отмечает 10-летие начала Арабской весны #Тунис #протесты #полиция
Тунис охватили массовые выступления против произвола полиции / Others
19 января 2021 г.
Истории
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