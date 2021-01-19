Тунис охватили массовые выступления против произвола полиции

В Тунисе третьи сутки идут митинги против жестокости полицейских. Видео, попавшее в соцсети, спровоцировало выступления в 10 городах и привело к столкновениям митингующих с силовиками. Полиция задержала более 240 человек. Напряженность в стране подогревает экономический кризис. В эти же дни Тунис отмечает 10-летие начала Арабской весны #Тунис #протесты #полиция