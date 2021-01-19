Зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Гюндюз Исмаилов заявил, что Армения провела против историко-религиозных и культурных памятников Азербайджана «конкретную политику», пишет Trend.az. Под этим определением чиновник имеет ввиду арменизацию более 120 албанских церквей в Нагорном Карабахе.

Исмаилов считает, основная цель армянских властей заключалась в «уничтожении следов нашей [азербайджанской] культуры» на прежде оккупированных территориях Азербайджана.

«Для этого они провели работу по трем направлениям. Сначала разрушили исламские храмы, мечети и святыни. Затем выдали исламские храмы за образцы культуры другого народа, то есть отчуждали их. Третье направление – деятельность в отношении албанских храмов, где суть их политика заключалась в присвоении», – отметил Исмаилов.

По его словам, почти все из 128 албанских храмов, находящихся на территориях, ныне освобожденных, включая храм Худавенг, храм Агаоглан в Лачине, храм Гянджасар в Агдере и церковь Амасар в Ходжавендском районе, оккупанты преобразовали в армянские григорианские церкви.

Ранее об арменизации албанских церквей говорилминистр культуры Азербайджана Анар Керимов, приводя в качестве примера монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе, оккупированный армянской армией в 1992 году. Министр подчеркнул, что памятник культуры «подвергся переделке с целью изменения истории его происхождения в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».

В начале XIX века Албанская апостольская церковь (церковь древней Кавказской Албании) была упразднена властями Российской империи. Ее имущество передано армяно-григорианам, духовное и материальное наследие начало подвергаться арменизации. Восстанавливать историческую справедливость удины (наследники Албанской церкви) начали только в независимом Азербайджане.