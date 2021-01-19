Когда богатства концентрируются в руках небольшой группы населения, их состояние сильно превышает стоимость базовых потребностей. Так у них появляются новые потребности – товары и услуги люкс класса, а также необходимость инвестировать. Инвестиции также вызывают рост спроса на соответствующие активы. Если эти активы сопряжены с реальным сектором экономики, то такие инвестиции, по идее, создают новые рабочие места, увеличивают спрос на рабочую силу, повышают зарплаты и собираемость налогов. Однако на деле ситуация выглядит иной.

Как известно, благодаря привлекательности многих развитых стран, приток капитала и инвестиций приводит к росту стоимости национальной валюты и многих товаров. Так, за счет того, что рынок недвижимости в Лондоне долгое время был очень надежным и прибыльным, спрос со стороны иностранных покупателей привел к резкому удорожанию квартир. В конечном счете лондонцу стала не по карману собственная квартира, ему остается лишь арендовать недвижимость или брать ипотеку. И то, и другое становится тяжким грузом для домовладений, в то время как собственники только выигрывают. Рост стоимости активов, вызванный концентрацией капитала в руках богатых, расширяет разрыв между богатыми и бедными.

Согласно такому показателю, как GINI, наибольший разрыв в доходах – в Южно-Африканской Республике (ЮАР). По данным Всемирного банка, самой экономически несправедливой является Украина, а что же касается стран Запада, то Великобритания занимает первое место по разнице доходов среди богатых и бедных в Западной Европе. В этой стране половина населения владеет столькими же активами, сколькими владеют 388 самых богатых британцев. Тем не менее, разрыв между богатыми и бедными в Соединенном Королевстве меньше, чем в США. Наконец, самыми равноправными в вопросах богатства являются скандинавские страны.

Среди государств-членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, куда входят преимущественно страны НАТО) и крупнейших развивающихся стран по показателям экономического неравенства Россия уступает таким странам, как Великобритания, Новая Зеландия и Южная Корея, но выглядит лучше, чем США, Бразилия, Индия и Китай.

Как мы видим, проблема не зависит от политической системы. Отличительной особенностью всех этих стран является рыночная экономика, в которой конкуренция предусматривает наличие победителей и побежденных.

Уровень жизни и рост экономического неравенства начали расти с 1970-х в странах Запада. Эти годы ознаменовались переходом всех капиталистических стран к свободно плавающему валютному курсу и ускорению глобализации. Так, одни страны начали богатеть, а другие беднеть. Более того, внутри одной страны появились богатые и бедные регионы, так как главным движущим фактором для капитала остается прибыль. В результате реальные доходы среднего класса начали падать. Именно по этой причине США и Великобритания бьют антирекорды.

Во многих развивающихся странах большой проблемой является неравенство по половому признаку. Так, например, в Индии только каждая седьмая женщина может трудоустроиться. В Южно-Африканской Республике неравенство связано с расовой принадлежностью – проблемами, вызванными апартеидом.

Что касается России, то разрыв в доходах между мужчинами и женщинами сравним с наиболее развитыми странами, а разрыв между богатыми и бедными отчасти имеет и этнический характер.

Как известно, самые низкие доходы в России на Северном Кавказе. Там эта проблема тесно связана с безработицей, так как рост предложения рабочей силы на рынке труда всегда заметен для работодателя: у него появляется возможность нанять работника с меньшей заработной платой, зная, что рабочие места в дефиците. При этом стоит заметить, что в число субъектов с самыми низкими доходами входят также Владимирская и Пензенская области, Ставропольский край и некоторые другие. Соответственно, можно сделать вывод, что доходы регионов зависят от эффективности и количества предприятий на местах.

В пользу этого говорит и тот факт, что самыми богатыми регионами, помимо столицы, являются субъекты, где добывается сырье (Ненецкий Автономный округ, Чукотка, Магаданская область и т.д.). Так, чтобы обеспечить равенство в доходах между регионами, требуются инвестиции именно в современные рабочие места, что либо должно быть окупаемо, либо поддерживаться бюджетными вливаниями.

В целом по России неравенство – большая проблема, и вызвана она двумя основными причинами: коррупция (общая черта для всех развивающихся стран) и олигархия. Последняя – результат слияния власти и капитала страны.

Концентрация капитала в руках узкого круга людей и коррупция, как мы знаем из истории, привели к экономическому кризису в Восточной Азии в 1997 году. Однако тогда, в отличие от сегодняшних дней, отсутствовали крупные резервы, способные залатать дыры в случае наступления дефицита платежного баланса.

Россия сегодня обладает одними из самых больших резервов в мире, и это результат изъятия из оборота иностранной валюты, которую страна получает за счет продажи сырья. А сырье, как известно, добывается и экспортируется крупнейшими российскими компаниями, которые принадлежат правительству. Одновременно с этим, прогрессивная шкала налогообложения только в этом году начала применяться. Ранее богатые платили больше налогов только за владение дорогим имуществом (недвижимость, дорогие автомобили и прочее). При этом страны Западной Европы зачастую повышают налоги для богатых настолько, что больше половины доходов идет в казну. Они за счет этого пополняют бюджет, чтобы предоставить высококачественное образование и медицину наряду с другими внушительными социальными расходами для менее обеспеченных. В России же основным налогоплательщиком остаются госкорпорации – крупнейшие экспортеры, которые пополняют бюджет. При этом налог на богатых, размер которого невелик, еще даже не вступил в силу.

В итоге резервы и бюджетный профицит обеспечивается в России за счет простых граждан. При этом частный бизнес отдельных групп людей пользуется всеми возможностями страны, но средства выводятся в офшоры, в то время как эти средства должны оставаться внутри России и быть предметом особого налогообложения. Более того, из-за того, что самые богатые, обладая существенной частью всех активов России, не делятся с бюджетом, эти средства замещаются госпредприятиями. Таким образом, чтобы сохранить финансирование медицины и образования, которые бесплатны в стране, зачастую экономят на зарплатах всех тех, кто получает доходы из бюджета или компаний, принадлежащих государству.

Когда больше половины экономики, как, например, в России и Китае, принадлежит государству, но экономическая деятельность осуществляется с оглядкой на рынок. Такую модель называют госкапитализмом. В этой модели должно быть место и частному капиталу (малый и средний бизнес), и социальным гарантиям. С другой стороны, известно, что до четверти россиян получают зарплаты на руки, не платят налоги, но пользуются бесплатными госуслугами – образованием, медициной, субсидиями в сфере транспорта, ЖКХ и прочее. Эти издержки ложатся на плечи остальных налогоплательщиков, увеличивая разницу в доходах.

Чтобы решить проблему неравенства в России, мало побороть коррупцию или олигархию. Стране нужна новая, более эффективная экономическая модель, которая отсекла бы недостатки старой плановой экономики, либеральной экономики 90-х и госкапитализма в наши дни. Груз корпоративной социальной ответственности должен ложиться на плечи крупных компаний, и только малый и средний бизнес может пользоваться различными льготами. Стране не подходит также и западно-европейская модель, где налоги в среднем выше втрое, чем в России. Американская система, где за счет глобализации страна зарабатывает огромные деньги, но они оседают в карманах крупных предпринимателей, также не является ориентиром, так как именно такая модель довела Россию до нищеты в 90-е. Для борьбы с неравенством РФ необходимо навести порядок в крупном частном бизнесе.