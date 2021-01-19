Правительство Японии считает необходимым поставить точку в вопросе о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента, его слова приводит РБК со ссылкой на местные СМИ.

«В проблеме «северных территорий» необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений», – подчеркнул премьер.

Он отметил, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник Синдзо Абэ. По его словам, японское правительство рассчитывает на развитие всего комплекса японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора.

Москва и Токио более 70 лет ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает это решение и требует возвращения территорий.

Согласно японской позиции, Россия должна передать под юрисдикцию Токио четыре южных острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Москва же признает декларацию СССР 1956 года, в которой говорится о возможности передачи только двух островов после заключения мирного договора.