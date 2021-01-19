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Премьер Японии намерен поставить точку в принадлежности Южных Курил
По словам главы японского правительства, проблему не нужно передавать следующим поколениям. Ёсихидэ Суга вновь отметил, что по вопросу «северных территорий» будет продолжать курс своего предшественника Синдзо Абэ, т.е. будет добиваться их возвращения
Премьер Японии намерен поставить точку в принадлежности Южных Курил
Фото: Reuters / Others
19 января 2021 г.

Правительство Японии считает необходимым поставить точку в вопросе о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента, его слова приводит РБК со ссылкой на местные СМИ.

«В проблеме «северных территорий» необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений», – подчеркнул премьер.

Он отметил, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник Синдзо Абэ. По его словам, японское правительство рассчитывает на развитие всего комплекса японо-российских отношений, в том числе заключение мирного договора.

Москва и Токио более 70 лет ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает это решение и требует возвращения территорий.

Согласно японской позиции, Россия должна передать под юрисдикцию Токио четыре южных острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Москва же признает декларацию СССР 1956 года, в которой говорится о возможности передачи только двух островов после заключения мирного договора.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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