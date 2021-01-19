Должность первого заместителя управляющего делами президента РФ указом главы государства Владимира Путина занял Павел Фрадков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в указе.

39-летний Фрадков с мая 2015 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ. Он имеет два высших образования: военное – по специальности «Юриспруденция» и дипломатическое – по специальности «Мировая экономика». Владеет английским и французским языками.

Павел Фрадков окончил Московское суворовское военное училище, в которое он перевелся из питерского. Как писал ранее «КоммерсантЪ», именно «навещая сына, Михаил Фрадков познакомился с тогдашним вице-мэром Санкт-Петербурга Владимиром Путиным».

После окончания училища Фрадков младший поступил в Академию ФСБ РФ, где был командиром взвода. Там он учился на одном курсе с Андреем Патрушевым, сейчас крупным бизнесменом, сыном секретаря Совбеза РФ и экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Другой сын чиновника, Дмитрий Патрушев, является министром сельского хозяйства России.

Пост первого заместителя управляющего делами президента РФ освободился в конце декабря 2020 года, когда его покинул Николай Аброськин в связи с достижением предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе.

Брат Павла Фрадкова, Петр, занимает должность председателя ПАО «Промсвязьбанк» с сентября 2018 года.

Он начинал свою карьеру в 2000 году сразу с должности заместителя представителя Внешэкономбанка в США. В 2004 году, когда его отец возглавил правительство, Петр стал заместителем гендиректора «Дальневосточного морского пароходства».

Примечательно, что в одном из интервью Петр признавался, что на начальном этапе трудового пути карьера отца ему помогала, но вся работа, по его словам, была направлена на «то, чтобы доказать, что это не так».

Через год после работы во Владивостоке Петр перешел в руководство Внешэкономбанка, а в 2007 году, параллельно с назначением отца руководителем внешней разведки, вошел в правление банка.

В 2016 году Михаила Фрадкова освободили от должности руководителя Службы внешней разведки, а его сын Петр ушел из ВЭБа. В 2018 году он стал председателем правления «Промсвязьбанка», который занимается гособоронзаказами и крупными госконтрактами.