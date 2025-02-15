ПОЛИТИКА
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Москва и Вашингтон договорились о дате?
США и Россия готовят встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии, которая может состояться до конца февраля, сообщают западные СМИ
Москва и Вашингтон договорились о дате?
Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
15 февраля 2025 г.

США и Россия готовят встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии, которая может состояться до конца февраля, сообщает Bloomberg. Главная тема – война в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США и Россия ведут подготовку к встрече, при этом он допускал участие в переговорах украинских представителей. Однако агентство утверждает, что Киев не владеет деталями. «Большая часть» европейских стран также остается в неведении.

По данным Bloomberg, Эр-Рияд дал согласие на проведение переговоров и участвует в их организации. Подготовку встречи координирует советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан.

В состав американской делегации, как ожидается, могут войти советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель президента Стив Уиткофф. Россию, по данным агентства, могут представлять советник Путина Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и финансист Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что встреча Путина и Трампа может пройти до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начинается в марте.

В Кремле и Белом доме пока не прокомментировали сообщения о возможном саммите.

На фоне этих сообщений в ЕС и Киеве предостерегли от заключения кулуарных сделок между Вашингтоном и Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «не примет решений, принятых за ее спиной». Спецпредставитель Трампа Кит Келлог, в свою очередь, подчеркнул, что Украина должна участвовать в переговорах, но европейские страны к этому процессу не привлекаются.

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