В 2020 году Турция обеспечила поставки черноморского лосося в 12 стран на общую сумму 56,8 миллиона долларов, сообщает Hurriyet. Самым активным покупателем оказалась Россия.

Согласно данным, предоставленным Ассоциацией экспортеров восточного побережья Черного моря (DKİB), в 2020 году из восточно-черноморского региона Турции было экспортировано 12,5 тысячи тонн лосося. Выручка от экспорта рыбы выросла, составив почти 57 миллионов долларов – в 2019 году прибыль составила 31,8 миллиона долларов, а объем поставок – 5,4 тысячи тонн.

Также в прошлом году из Восточного Причерноморья на экспорт отправили 10,7 тысячи тонн семги, что принесло производителям 49,9 миллиона долларов.

Наибольшим спросом турецкий лосось пользуется в России: страна закупила 3,5 тысячи тонн рыбы стоимостью 20,6 миллиона долларов. При этом, объем экспорта черноморской семги в Российскую Федерацию в прошлом году увеличился на 198% по сравнению с 2019 годом и на 142% в стоимостном выражении.

За Россией в списке импортеров лосося следуют Вьетнам (3,5 миллиона долларов) и Грузия (1,2 миллиона долларов).

Член совета директоров DKİB и председатель Комитета сектора рыболовства и морепродуктов Исмаил Кобья подчеркнул, что черноморский лосось стал брендом на российском рынке. «Черноморский лосось был одной из самых популярных рыб, потребляемых в России. Наша цель – увеличить экспорт продукта на рынки Европейского Союза и стран Востока, в Китай и Японию», – сказал Кобья.