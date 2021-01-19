Наблюдения показали, что треть британцев, переболевших коронавирусом нового типа, в течение первых пяти месяцев после выписки вновь поступают в больницы с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает BBC.

Ученые из Британского национального статистического института, Университетского колледжа Лондона и Лестерского университета вели мониторинг за 47 780 пациентами, перенесшими COVID-19.

Исследование показало: 29,4% пациентов (14,1 тысяч человек) в последующие 140 дней были снова госпитализированы с жалобами на сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыханием и повышение уровня сахара в крови. 12,3% из обратившихся в больницы скончались.

Хотя результаты исследования еще не опубликованы в рецензируемом журнале, отмечено: средний возраст обследованных пациентов – 65 лет, в первые восемь месяцев 2020 года они были госпитализированы с диагнозом COVID-19 и выписаны после выздоровления.

Профессор Лестерского университета Камлеш Кумли считает, что миру нужно готовиться к «долгому ковиду»: «Судя по всему, люди возвращаются домой, у них развиваются долгосрочные симптомы, после чего они снова попадают в больницы и умирают».

В Великобритании уже началась массовая вакцинация, в рамках которой в 10 крупных центрах препаратом от коронавируса привили более четырех миллионов человек. Вторую дозу получили чуть больше 450 тысяч желающих.