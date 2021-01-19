Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило направить на развитие отечественной мобильной операционной системы ОС «Аврора» 19,4 миллиардов рублей из бюджета, пишет «Коммерсант». Всего на проекты по цифровизации и модернизации сервисов ведомство планирует выделить более 118 миллиардов рублей.

Согласно заявлению замглавы Минцифры Андрея Черненко, средства будут потрачены на закупку 700 тысяч планшетов с предустановленной ОС «Аврора», которыми будут пользоваться учителя и работники сферы здравоохранения, и сопутствующие расходы: мобильную связь и интернет, а также на разработку софта и новых чипсетов с поддержкой 5G.

Работа по данному направлению уже начата: в частности, с компанией MediaTek уже были проведены переговоры о разработке чипсетов. Это обойдется в три миллиона долларов, еще около 600 миллионов уйдут на создание необходимого программного обеспечения.

Потенциальными исполнителями госзаказа издание называет компании «Аквариус» и «Байтэрг». Именно они являются единственными производителями планшетов российского производства, функционирующих на ОС «Аврора».

Оставшуюся часть средств, заявленных в плане цифровой трансформации ведомства, намерены распределить следующим образом: 37 миллиардов рублей отправятся на обеспечение стабильности функционирования системы госуслуг; 78,6 миллиардов – на доработку сервиса, а два миллиарда рублей – на снижение издержек государственного управления.

ОС «Аврора», которая изначально называлась Sailfish OS, призвана создать доверенную и защищенную мобильную инфраструктуру в государственных органах, организациях и предприятиях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Создателями системы стали экс-сотрудники Nokia, объединившиеся в компанию Jolla, которая входит в состав гонконгской Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон».

В России ОС «Аврора» впервые появилась в 2016 году благодаря разработкам ООО «Открытая мобильная платформа», созданной «Вотроном». 75% акций «Открытой мобильной платформы» в 2018 году выкупил «Ростелеком».

Рабочий образец первого российского планшета Aquarius Cmp NS208 с ОС «Аврора» был впервые представлен президенту России Владимиру Путину на выставке «Иннопром-2019».