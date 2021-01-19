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Минцифры РФ запросило 19,4 млрд рублей на российскую операционку «Аврора»
На цифровую трансформацию ведомство планирует выделить 118 млрд рублей, из которых 19,4 млрд пойдут на закупку планшетов Aquarius Cmp NS208 на отечественной ОС «Аврора» для медиков и учителей
Минцифры РФ запросило 19,4 млрд рублей на российскую операционку «Аврора»
Фото: «Наука и Техника» / Others
19 января 2021 г.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило направить на развитие отечественной мобильной операционной системы ОС «Аврора» 19,4 миллиардов рублей из бюджета, пишет «Коммерсант». Всего на проекты по цифровизации и модернизации сервисов ведомство планирует выделить более 118 миллиардов рублей.

Согласно заявлению замглавы Минцифры Андрея Черненко, средства будут потрачены на закупку 700 тысяч планшетов с предустановленной ОС «Аврора», которыми будут пользоваться учителя и работники сферы здравоохранения, и сопутствующие расходы: мобильную связь и интернет, а также на разработку софта и новых чипсетов с поддержкой 5G.

Работа по данному направлению уже начата: в частности, с компанией MediaTek уже были проведены переговоры о разработке чипсетов. Это обойдется в три миллиона долларов, еще около 600 миллионов уйдут на создание необходимого программного обеспечения.

Потенциальными исполнителями госзаказа издание называет компании «Аквариус» и «Байтэрг». Именно они являются единственными производителями планшетов российского производства, функционирующих на ОС «Аврора».

Оставшуюся часть средств, заявленных в плане цифровой трансформации ведомства, намерены распределить следующим образом: 37 миллиардов рублей отправятся на обеспечение стабильности функционирования системы госуслуг; 78,6 миллиардов – на доработку сервиса, а два миллиарда рублей – на снижение издержек государственного управления.

ОС «Аврора», которая изначально называлась Sailfish OS, призвана создать доверенную и защищенную мобильную инфраструктуру в государственных органах, организациях и предприятиях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Создателями системы стали экс-сотрудники Nokia, объединившиеся в компанию Jolla, которая входит в состав гонконгской Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон».

В России ОС «Аврора» впервые появилась в 2016 году благодаря разработкам ООО «Открытая мобильная платформа», созданной «Вотроном». 75% акций «Открытой мобильной платформы» в 2018 году выкупил «Ростелеком».

Рабочий образец первого российского планшета Aquarius Cmp NS208 с ОС «Аврора» был впервые представлен президенту России Владимиру Путину на выставке «Иннопром-2019».

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