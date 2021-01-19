Уровень одобрения кредитов российскими банками в период пандемии COVID-19 сократился до трехлетнего минимума. Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), удовлетворены были только 33,9% заявок на розничные кредиты, что на 3 процентных пункта меньше, чем годом ранее, пишет РБК.

Ужесточение затронуло не все сегменты – к ипотечным заемщикам кредитные организации стали даже лояльнее. Одобрены были 71,3% таких заявок, что, по мнению экспертов, связано с развитием программ льготной ипотеки и прихода на рынок заемщиков, у которых есть деньги.

Сильнее всего ситуация ударила по автокредитованию – доля отказов возросла с 56,5 % в 2019-м до 62% в 2020-м. Выдача кредитных карт и необеспеченных кредитов снизилась до 31,2%.

БКИ «Эквифакс» сообщило, что компания оценивает долю одобренных кредитов на 1 ноября в 32,7%, и на фоне первой волны пандемии она была даже ниже. Глава бюро Олег Лагуткин указал, что ключевым фактором стали противоэпидемические мероприятия, после их отмены ситуация стала улучшаться.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в комментарии РБК призвал не списывать все падение на пандемию. Уровень одобрения кредитов и без нее снижался в последние годы. Это связано с беспокойством Центробанка скоростью роста необеспеченного кредитования. Ситуация вела к опасному усилению закредитованности самых уязвимых групп заемщиков. Ранее исследование НАФИ показало, что треть россиян готовы не возвращать кредит банку, но осуждают невозврат займа знакомому или родственнику.

Если по состоянию на 15 января 2020 года численность безработных сограждан, зарегистрированных в службе занятости, составляла чуть больше 663 тысяч человек, то по данным Минтруда, уже в апреле-мае этот показатель превысил миллион человек, а в октябре – и вовсе пять миллионов, приводит статистику «Фингазета». При этом реальные располагаемые доходы населения за второй квартал сократились в годовом выражении на восемь процентов, что стало максимальным падением с 1999 года. В третьем квартале показатель тоже снизился, на 4,8%.