Портал Middle East Eye опубликовал материал, рассказывающий о роскошных условиях, в которых жили в тюрьме сыновья и помощники покойного египетского диктатора Хосни Мубарака. Подробности их жизни вызвали гнев в Сети, учитывая, что большинство политических заключенных в Египте содержатся в ужасных условиях.

В интервью, вышедшем 19 января на радио Nogoum FM, египетский музыкант Хани Механна рассказал о своем шестимесячном сроке в тюрьме Тора, где вместе с ним сидели двое сыновей Мубарака, Гамаль и Алаа, а также крупные бизнесмены и министры, арестованные после революции января 2011 года за поддержку диктатора, коррупцию и убийства. Там же содержатся многие видные деятели оппозиции и правозащитники, к которым не допускают правозащитников.

По словам Механны, сыновья Мубарака, министр внутренних дел Хабиб аль-Адли и бизнес-магнаты Ахмед Эзз и Хишам Талаат Мустафа содержались в двух эксклюзивных зданиях комплекса, которые могли вместить 3 тысячи человек, но там жили всего 16 арестантов. «Хишам Талаат Мустафа построил огромную мечеть, а Ахмед Эзз – тренажерный зал и SPA-центр, оборудованные по последнему слову техники, там были столы для пинг-понга и снукера», – поделился музыкант.

«Вначале я был шокирован. Но потом Алаа подарил мне телевизор, а Гамаль – холодильник. Я играл с ними в футбол. У меня и Алаа была команда, а у Гамаля была своя с несколькими заключенными офицерами. Хабиб аль-Адли иногда был рефери», – продолжил Механна.

Эта информация резко контрастирует с тем фактом, что недалеко от арестантов-сибаритов другие политические заключенные в Египте страдают в ужасных условиях в тюрьме строгого режима «Скорпион», которая относится к тому же комплексу Тора. У них нет даже таких базовых вещей, как вентиляция, электричество и горячая вода.

В тюрьме содержится около 800 политических заключенных, большинство из которых находятся в одиночных камерах. По данным нескольких правозащитных групп, по меньшей мере 14 заключенных умерли в тюрьме «Скорпион» с 2015 года по разным причинам, включая халатность врачей и пытки.

Египетский журналист Мэй Аззам дала свой комментарий по поводу интервью Механны: «Семизвездочная тюрьма для всех людей Мубарака, осужденных после 25 января. Единственное, чего не хватало, – найма танцоров и певцов, чтобы они выступали для них в тюрьме».

Гамаль и Алаа Мубарак публично не прокомментировали радиоинтервью, а бывший глава тюрем Египта Мохамед Нагид отрицает слова Механны. В заявлении для BBC Arabic он сказал: «Я связался с ответственными за тюрьму, и они подтвердили, что сказанное не соответствует действительности».

Судебное преследование Мубарака и его сыновей за коррупцию и репрессии было одним из главных требований революционеров в 2011 году. Сам Хосни Мубарак умер в феврале прошлого года в возрасте 91 года, на его похоронах присутствовали президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и правительственные чиновники.