Савеловский райсуд Москвы объявил в розыск бывшего сотрудника УФСБ Чечни Арби Алероева, Ислама Нальгиева и Ивана Замуруева, обвиняемых в подготовке заказного убийства крупного бизнесмена, пишет «Коммерсант». Все трое исчезли после того, как стало известно, что дело рассмотрят повторно.

Впервые дело поступило в суд в конце 2018 года, но в 2019-м присяжные признали фигурантов дела невиновными в попытке покушения на владельца завода алюминиевого профиля «Лайтконстракшн» и других компаний Кирилла Корнева в центре Москвы. Предполагаемых участников нападения задержали в 2016 году, Алероев написал явку с повинной, но присяжные сочли доводы убить воронежского бизнесмена в столице недоказанными.

Прокуратура добилась повторного рассмотрения дела. С учетом тяжести обвинения, данных о личности обвиняемых и других обстоятельств дела суд постановил избрать для каждого из них меру пресечения в виде заключения под стражу в московское СИЗО №4 на два месяца с момента задержания каждого.

По версии обвинения, в мае 2016 годы неизвестный обратился к Исламу Нальгиеву с предложением организовать убийство Корнева за сумму «не менее 30 тысяч долларов». Нальгиев согласился и привлек бывшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ Чечни подполковника Алероева, уволенного в запас в 2012 году в связи с дисциплинарным проступком – употреблением наркотиков, и своего друга Ивана Замуруева.

Алероев якобы должен был расстрелять Корнева на улице Авиаконструктора Микояна в Москве, скрывшись с места преступления на мотоцикле. Полиция узнала о вроде как готовящемся преступлении благодаря водителю, всех троих задержали за несколько минут до начала операции. По мнению самого Корнева, его мог «заказать» один из бизнес-партнеров, но доказательств этому пока нет.