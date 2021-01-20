Больше половины регионов России закончили прошлый год с дефицитом бюджета и нехваткой денег на фоне пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на начало 2021 года.

С превышением расходов регионального бюджета над доходами столкнулись 68% субъектов (58 из 85). На 1 января совокупный дефицит составил 762,2 миллиарда рублей, или 5% от общих доходов субъектов РФ, передает РБК.

Наихудшие показатели зарегистрированы в Кемеровской (21% от бюджетных доходов) и Тюменской (20%) областях. За ними следуют Удмуртская Республика (16%), Ямало-Ненецкий автономный округ (14%), Республика Башкортостан и Архангельская область (по 14%).

Эксперты называют главной причиной проблем в конкретных регионах падение внешнего спроса на сырье (прежде всего нефть и газ), внутреннего платежеспособного спроса, а также резкое сокращение продаж в секторе услуг. Наиболее пострадавшие регионы они называют «зонами поражения».

При этом в Минфине сообщили, что имеющиеся данные следует трактовать как предварительные. В ведомстве пояснили, что регионы после 20 января будут отчитываться перед Федеральным казначейством об исполнении бюджетов.