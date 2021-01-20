США объявили политику Китая в отношении уйгуров геноцидом и преступлением против человечности, сообщает издание Axios, ссылаясь на заявление уходящего госсекретаря США Майка Помпео.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что, по крайней мере, с марта 2017 года Китайская народная республика под руководством и контролем Коммунистической партии совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», – отметил он.

По словам Помпео, в число преступлений, которые продолжаются, входят произвольное заключение более миллиона уйгуров в специальные лагеря, принудительная стерилизация, пытки задержанных, принудительный труд, ограничение свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и свободы передвижения.

Госсекретарь США заявил о геноциде уйгуров за день до того, как истекут его полномочия. Ранее с аналогичным заявлением выступал избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность 20 января.

США стали первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом. Высокопоставленные представители Белого дома надеются, что другие страны вскоре последуют примеру США, пишет Axios.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.