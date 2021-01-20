Трамп: Я сделал Америку снова великой и даже больше

Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации Джо Байдена. 45-й президент напомнил об успехах, которых, по его мнению, добилась страна под его руководством и заявил, что мир снова начал уважать США. Передача власти происходит на фоне распространения пандемии COVID-19, масштабы которой Трамп преуменьшает, и нарастания финансовых трудностей из-за спровоцированной ею глубокой рецессии #Трамп #США #президент