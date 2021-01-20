ПОЛИТИКА
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Трамп: Я сделал Америку снова великой и даже больше
Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации Джо Байдена. 45-й президент напомнил об успехах, которых, по его мнению, добилась страна под его руководством и заявил, что мир снова начал уважать США. Передача власти происходит на фоне распространения пандемии COVID-19, масштабы которой Трамп преуменьшает, и нарастания финансовых трудностей из-за спровоцированной ею глубокой рецессии #Трамп #США #президент
Трамп: Я сделал Америку снова великой и даже больше / Others
20 января 2021 г.
Истории
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