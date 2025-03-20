Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время ифтара с представителями СМИ в Анкаре подробно рассказал о недавнем визите в Сирию и переговорах с Дамаском по вопросу ликвидации террористических формирований на севере страны.

«В ходе нашего визита в Сирию самым важным вопросом, который мы выдвинули на первый план, был вопрос YPG (сирийское крыло террористической организации PKK – ред.). Мы четко изложили нашу точку зрения по вопросам намерений организации, ее возможностей, контроля над энергетическими ресурсами», — сообщил Фидан.

По словам главы МИД Турции, сирийское руководство разделяет озабоченность Анкары. Фидан подчеркнул, что YPG является «неотъемлемой частью РКК, признанной в Турции террористической организацией.

«Уничтожение военных возможностей организации является для нас важным моментом. Существующие элементы должны самораспуститься, сложить оружие и перейти под полный контроль центрального правительства. Это необходимость», — заявил министр.

Фидан также раскрыл планы по вытеснению американских войск из Сирии. По его словам, Турция вместе с другими региональными государствами создает механизм по борьбе с ДАЕШ, что лишит США ключевого аргумента для сохранения военного присутствия в стране.

«Мы видим, что продолжение присутствия американских солдат в Сирии не является приоритетом для президента США. PKK пытается узаконить свое присутствие в Сирии через тюрьмы с боевиками ДАЕШ. Мы принимаем меры в этом вопросе», — отметил министр.

По словам Фидана, пять стран региона договорились о создании совместного оперативного и разведывательного центра для борьбы с ДАЕШ. «Каждая страна будет делиться имеющейся разведывательной информацией и совместно действовать для устранения угроз, исходящих от ДАЕШ. У Турции есть определенные военные возможности. У Иордании есть, у Ирака есть... Когда необходимо, эти возможности будут задействованы против ДАЕШ», — пояснил глава турецкого МИД.

УКРАИНА И РОССИЯ

Касаясь российско-украинского конфликта, Фидан отметил, что существует два вопроса: мирный договор и соглашение о прекращении огня. «После встречи господина Трампа и господина Путина не последовал окончательный результат по прекращению огня», — сказал он.

Министр уточнил, что были предложены некоторые шаги для начала и продвижения процесса: не атаковать энергетические объекты, обеспечить безопасность судоходства, провести обмен пленными. «Эти идеи были приняты. Работа над полным прекращением огня продолжается», — сообщил он.

«Турция и позиция нашего президента такова: мы хотим внести вклад в соглашение, по которому обе стороны достигнут консенсуса. Для нас важно соглашение, с которым согласятся обе стороны. Мы готовы выполнить свою роль в этом вопросе», — заявил Фидан.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Министр отметил, что европейцы больше не хотят полностью зависеть от американского «зонтика безопасности» и не верят в его устойчивость.

«Как я сказал в недавнем интервью: «Джинн вышел из бутылки». Европейцы больше не хотят полностью зависеть от американского зонтика безопасности. Они не верят в его устойчивость и считают, что не должны подвергать свою безопасность такому риску», — заявил Фидан.

По его словам, Турция могла бы играть важную роль в новой архитектуре европейской безопасности, но идеальным решением было бы членство страны в Европейском Союзе. «Президент видит это как идеальное решение. Но сдержанность Европейского Союза в этом вопросе сохраняется», — подчеркнул министр.