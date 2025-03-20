ТУРЦИЯ
3 мин чтения
Турция выпроводит США из Сирии
Глава МИД Турции объявил о создании регионального альянса против ДАЕШ, который лишит США повода для военного присутствия в Сирии
Турция выпроводит США из Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан / AA
20 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время ифтара с представителями СМИ в Анкаре подробно рассказал о недавнем визите в Сирию и переговорах с Дамаском по вопросу ликвидации террористических формирований на севере страны.

«В ходе нашего визита в Сирию самым важным вопросом, который мы выдвинули на первый план, был вопрос YPG (сирийское крыло террористической организации PKK – ред.). Мы четко изложили нашу точку зрения по вопросам намерений организации, ее возможностей, контроля над энергетическими ресурсами», — сообщил Фидан.

По словам главы МИД Турции, сирийское руководство разделяет озабоченность Анкары. Фидан подчеркнул, что YPG является «неотъемлемой частью РКК, признанной в Турции террористической организацией.

«Уничтожение военных возможностей организации является для нас важным моментом. Существующие элементы должны самораспуститься, сложить оружие и перейти под полный контроль центрального правительства. Это необходимость», — заявил министр.

Фидан также раскрыл планы по вытеснению американских войск из Сирии. По его словам, Турция вместе с другими региональными государствами создает механизм по борьбе с ДАЕШ, что лишит США ключевого аргумента для сохранения военного присутствия в стране.

«Мы видим, что продолжение присутствия американских солдат в Сирии не является приоритетом для президента США. PKK пытается узаконить свое присутствие в Сирии через тюрьмы с боевиками ДАЕШ. Мы принимаем меры в этом вопросе», — отметил министр.

По словам Фидана, пять стран региона договорились о создании совместного оперативного и разведывательного центра для борьбы с ДАЕШ. «Каждая страна будет делиться имеющейся разведывательной информацией и совместно действовать для устранения угроз, исходящих от ДАЕШ. У Турции есть определенные военные возможности. У Иордании есть, у Ирака есть... Когда необходимо, эти возможности будут задействованы против ДАЕШ», — пояснил глава турецкого МИД.

УКРАИНА И РОССИЯ

Касаясь российско-украинского конфликта, Фидан отметил, что существует два вопроса: мирный договор и соглашение о прекращении огня. «После встречи господина Трампа и господина Путина не последовал окончательный результат по прекращению огня», — сказал он.

Министр уточнил, что были предложены некоторые шаги для начала и продвижения процесса: не атаковать энергетические объекты, обеспечить безопасность судоходства, провести обмен пленными. «Эти идеи были приняты. Работа над полным прекращением огня продолжается», — сообщил он.

«Турция и позиция нашего президента такова: мы хотим внести вклад в соглашение, по которому обе стороны достигнут консенсуса. Для нас важно соглашение, с которым согласятся обе стороны. Мы готовы выполнить свою роль в этом вопросе», — заявил Фидан.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Министр отметил, что европейцы больше не хотят полностью зависеть от американского «зонтика безопасности» и не верят в его устойчивость.

«Как я сказал в недавнем интервью: «Джинн вышел из бутылки». Европейцы больше не хотят полностью зависеть от американского зонтика безопасности. Они не верят в его устойчивость и считают, что не должны подвергать свою безопасность такому риску», — заявил Фидан.

По его словам, Турция могла бы играть важную роль в новой архитектуре европейской безопасности, но идеальным решением было бы членство страны в Европейском Союзе. «Президент видит это как идеальное решение. Но сдержанность Европейского Союза в этом вопросе сохраняется», — подчеркнул министр.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us