ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Трое погибших в Киеве
После ночной атаки на Киев есть погибшие. Всего Россия запустила почти 150 дронов по всей Украине
Трое погибших в Киеве
Последствия ночной атаки на Киев / Reuters
23 марта 2025 г.

В результате ночной атаки российских беспилотников на Киев число погибших увеличилось до трех человек, среди которых отец и его пятилетняя дочь. Кроме того, ранения получили еще десять человек, включая 11-месячного ребенка.

«По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев», – сообщила Киевская городская военная администрация.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информировала о двух погибших в результате атаки на столицу в ночь на 23 марта.

Воздушные силы Украины сообщили, что за минувшую ночь Россия запустила 147 беспилотников, из которых украинским военным удалось сбить 97. Это продолжение интенсивных атак последних дней – в предыдущие сутки были сбиты 100 и 114 дронов соответственно.

«25 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны. Этой ночью противник применил большее количество именно ударных БПЛА (не менее 122 единиц), дронов-имитаторов, соответственно – 25», – отметили в украинских Воздушных силах.

Кроме Киева, от ночных атак пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us