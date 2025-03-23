В результате ночной атаки российских беспилотников на Киев число погибших увеличилось до трех человек, среди которых отец и его пятилетняя дочь. Кроме того, ранения получили еще десять человек, включая 11-месячного ребенка.

«По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев», – сообщила Киевская городская военная администрация.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информировала о двух погибших в результате атаки на столицу в ночь на 23 марта.

Воздушные силы Украины сообщили, что за минувшую ночь Россия запустила 147 беспилотников, из которых украинским военным удалось сбить 97. Это продолжение интенсивных атак последних дней – в предыдущие сутки были сбиты 100 и 114 дронов соответственно.

«25 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны. Этой ночью противник применил большее количество именно ударных БПЛА (не менее 122 единиц), дронов-имитаторов, соответственно – 25», – отметили в украинских Воздушных силах.

Кроме Киева, от ночных атак пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.