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Глава Татарстана не может именоваться президентом, - прокуратура
В ведомстве отметили, что наименование должности не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента РФ
Глава Татарстана не может именоваться президентом, - прокуратура
Фото: КоммерсантЪ / Others
20 января 2021 г.

Прокуратура Татарстана заявила, что глава российского субъекта не может именоваться президентом. Об этом говорится в письме ведомства, опубликованном 15 января в сообществе «Поборы в школах и детских садах» в соцсети «ВКонтакте», на которое обращает внимание Idel.Реалии.

В документе отмечается, что «наименование указанной должности не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации». Таким образом, «прокуратурой были приняты определенные меры реагирования по активации работы республиканских органов власти по приведению отдельных положений Конституции Республики Татарстан в соответствие с федеральным законодательством, но эта работа органами власти еще не завершена».

В июне 2020 года прокурор республики направил информацию президенту республики «для его непосредственного вмешательства в целях завершения указанной работы».

В 2018 году спикер Госсовета Татарстана Фарит Мухаметшин заявил, что Татарстан обратится в Конституционный суд РФ, если республику заставят убрать наименование «президент». В этом же году он отметил, что Конституцию изменят, но должность «президент» при этом останется.

Татарстан – единственный регион в РФ, где сохранилась должность президента. Глава республики избирается на пять лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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