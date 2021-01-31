ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Украинец собрал современный внедорожник из старого грузовика
На базе армейского грузовика ГАЗ-66 автомеханик Юрий Кордупель из города Збараж Тернопольской области собрал внедорожник высотой около трех метров. «Железный конь» весит более 4,5 тонны, может разгоняться до 95 километров в час и вмещает семерых. Автомобиль получил патриотическое название – «Украина». #Украина #внедорожник #автомеханик
Украинец собрал современный внедорожник из старого грузовика / Others
31 января 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us