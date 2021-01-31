Украинец собрал современный внедорожник из старого грузовика

На базе армейского грузовика ГАЗ-66 автомеханик Юрий Кордупель из города Збараж Тернопольской области собрал внедорожник высотой около трех метров. «Железный конь» весит более 4,5 тонны, может разгоняться до 95 километров в час и вмещает семерых. Автомобиль получил патриотическое название – «Украина». #Украина #внедорожник #автомеханик