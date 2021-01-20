Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, к настоящему моменту назначил социальные выплаты 6 790 членам семей 2 778 военнослужащих, погибших во время войны в Нагорном Карабахе.

Как сообщили изданию Haqqin.Az в ведомстве, для оперативной организации работы по проведению назначений в ГФСЗ была создана специальная рабочая группа.

Социальные выплаты, включая ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия, были назначены без обращения членов семей шехидов путем сбора сотрудниками Фонда необходимых документов из соответствующих структур. Этот процесс, осуществляемый в электронном виде, уже подходит к завершению.

В процессе предоставления семьям погибших информации о назначенных социальных выплатах во многих случаях пенсионные карты выдаются им по адресу их проживания.