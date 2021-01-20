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В Азербайджане членам семей 2778 шехидов будут выплачивать пособия
Для оперативной организации работы по проведению назначений в Государственном фонде социальной защиты была создана специальная рабочая группа
В Азербайджане членам семей 2778 шехидов будут выплачивать пособия
В Азербайджане членам семей 2778 шехидов будут выплачивать пособия / Others
20 января 2021 г.

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, к настоящему моменту назначил социальные выплаты 6 790 членам семей 2 778 военнослужащих, погибших во время войны в Нагорном Карабахе.

Как сообщили изданию Haqqin.Az в ведомстве, для оперативной организации работы по проведению назначений в ГФСЗ была создана специальная рабочая группа.

Социальные выплаты, включая ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия, были назначены без обращения членов семей шехидов путем сбора сотрудниками Фонда необходимых документов из соответствующих структур. Этот процесс, осуществляемый в электронном виде, уже подходит к завершению.

В процессе предоставления семьям погибших информации о назначенных социальных выплатах во многих случаях пенсионные карты выдаются им по адресу их проживания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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