Якутские пожарные снимают спецкостюмы при помощи молотков

Якутские пожарные показали, как они выглядят после работы в условиях экстремально низких температур. На территории Республики Саха (Якутия) установились сильные морозы. Температура может опускаться до минус 60 градусов. Пожарные промокают во время работы, и вода мгновенно превращается в корку льда на их спецодежде. Чтобы раздеться, им приходится сбивать наледь при помощи молотка #Якутия #пожарные #мороз