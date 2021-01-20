ПОЛИТИКА
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Якутские пожарные снимают спецкостюмы при помощи молотков
Якутские пожарные показали, как они выглядят после работы в условиях экстремально низких температур. На территории Республики Саха (Якутия) установились сильные морозы. Температура может опускаться до минус 60 градусов. Пожарные промокают во время работы, и вода мгновенно превращается в корку льда на их спецодежде. Чтобы раздеться, им приходится сбивать наледь при помощи молотка #Якутия #пожарные #мороз
Якутские пожарные снимают спецкостюмы при помощи молотков / Others
20 января 2021 г.
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