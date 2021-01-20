Бывший министр здравоохранения Арсен Торосян возглавил аппарат премьер-министра Армении, следует из соответствующего постановления руководителя правительства республики. Торосян сменил на этом посту Эдуарда Агаджаняна, которому пришлось оставить должность после конфликта с пресс-секретарем Мане Геворкян.

Новый руководитель аппарата правительства окончил Open Medical Institute, относящийся к Фонду финансиста Джорджа Сороса. Его биография и CV опубликованы в годовом отчете института за 2018 год в качестве успешного примера развития карьеры выпускника соросовского института, на что обратил внимание местный общественный активист Нарек Малян.

Кроме того, в период с 2004 по 2005 годы Торосян возглавлял группу социальных работников НПО Фонда Сороса «Реальный мир, настоящие люди». Организация получила грант в размере более 230 тысяч долларов от офиса Сороса, в том числе для продвижения интересов ЛГБТ.

С момента вступления в должность министра здравоохранения в мае 2018 года Торосян назначил директором Клинической больницы по инфекционным болезням своего близкого друга Ованнеса Мадояна, который является действующим консультантом программы соросовского Фонда. При этом армянские СМИ называли Торосяна «ответственным за провал борьбы с коронавирусом в республике».

СМИ также пишут о том, что на должность главного советника премьер-министра Никола Пашиняна был назначен бывший активный участник антироссийских митингов, экс-министр образования Араик Арутюнян, которого в ноябре 2020 года уволил с занимаемого поста президент Армении Армен Саркисян.

По данным местных журналистов, брат начальника Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна является председателем совета правления Фонда Сороса. А министр юстиции Рустам Бадасян считается одним из «подопечных» Ларисы Минасян, главы армянского отделения Фонда.