Азербайджанцы почтили память жертв бойни 20 января 1990

Тысячи азербайджанцев пришли на Аллею шехидов в Баку, чтобы почтить память жертв трагедии «кровавого» или «черного января». В декабре 1989 года Верховный совет Армянской ССР принял решение о присоединении Нагорного Карабаха. Последовали протесты. На многотысячных митингах в Баку требовали от Москвы справедливости и отставки властей республики. В ночь с 19 на 20 января 1990 года 26-тысячная группировка советских войск вошла в город. Началось жестокое подавление волнений. Погибло 147 гражданских лиц, 744 мирных жителя были ранены, многие остались инвалидами. #черныйянварь #кровавыйянварь #трагедия