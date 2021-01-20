Заместитель председателя комитета по культуре города Санкт-Петербурга и сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский станет вице-губернатором города, ответственным за вопросы культуры и спорта, пишут РИА Новости. По словам Пиотровского, его на эту должность пригласил губернатор Александр Беглов, а с его отцом Михаилом по поводу назначения не консультировались.

Кандидатуру, предложенную Бегловым, согласовали депутаты законодательного собрания. За Пиотровского проголосовали 35 депутатов, восемь – против, один воздержался. Пиотровский заменит на этом посту Владимира Кириллова, который уже написал прошение об отставке и перейдет на работу в Музей истории города.

Также были согласованы кандидатуры Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора, ответственного по вопросам энергетики и тарифного регулирования и Станислава Казарина на пост вице-губернатора, решающего вопросы в сфере информатизации и связи. «Кандидаты на должности вице-губернаторов – люди, обладающие профессиональным и жизненным опытом», – заявил Беглов, представляя кандидатов.

Губернатор подчеркнул, что все три кандидата имеют все необходимые качества для работы на столь высокой должности, вспомнив их предыдущие профессиональные успехи.

Борис Пиотровский занимал должность первого заместителя председателя комитета по культуре с 14 сентября 2020 года. Его отец Михаил Борисович получил должность директора Государственного музея Эрмитаж в 1992 году фактически в наследство от своего папы – Героя Социалистического Труда Пиотровского Бориса Борисовича, скончавшегося в 1990 году. После смерти отца Михаил Пиотровский в 1991 году был приглашен в Эрмитаж на должность первого заместителя директора по научной работе, а в июле 1992 года постановлением правительства был назначен директором.

Будущий вице-губернатор на вопросы прессы о семейной традиции передачи места директора ответил следующее: «По поводу должности в Эрмитаже... тоже считаю это обсуждение некорректным, потому что ее занимает мой отец, он блестящий руководитель».