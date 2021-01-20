Проверкой информации о найме полицейскими понятых через закрытый чат в мессенджере Telegram занялось Главное управление МВД по Москве, сообщает «Коммерсант». Причиной стала публикация изданием материала «Чат с понятыми», согласно которому за одну-три тысячи рублей подставными понятыми выступают столичные студенты и другие желающие подзаработать.

«Факты, указанные в публикации, будут тщательно проверены. Действиям сотрудников будет дана правовая оценка», – прокомментировал представитель МВД.

Содержимое закрытого Telegram-чата, с помощью которого сотрудники МВД, предположительно, нанимают понятых для участия в следственных действиях, уже удалено администраторами «Яной и Софией». В чате использовались зашифрованные фразы, которые были понятны студентам.

«Пытаясь вычислить канал утечки информации, они сами раскрывают подробности своего сотрудничества с предположительными полицейскими. Например, выезд на оперативное мероприятие на внутреннем сленге называется «съездить на экзамен», а перевод денег за работу – «получить зачет», – пишет газета.

На вопрос одного из участников чата о том, есть ли в нем Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов, выступавшие понятыми в деле внештатного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, администрация ответила, что «их уже отчислили», переслав ссылку на публикацию «Дождя», где говорится, что понятые в деле Голунова были подставными.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019, его обвиняли в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков. Однако реальным поводом для преследования журналиста было его расследование о похоронном бизнесе в Москве. Голунов отрицал свою вину, заявив о том, что понятые в его деле были подставные, они участвовали в процессе за деньги. Позже его освободили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. На полицейских, которые задержали журналиста, было заведено уголовное дело.