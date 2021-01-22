Азербайджан готовит выпуск отечественных боевых дронов

В Азербайджане активно приступили к созданию отечественных боевых дронов. Согласно разработчикам, беспилотники будут оборудованы современными радиолокационными системами, ракетами с высокоточным наведением и смогут развивать скорость до 90 км/ч. Именно БПЛА дали преимущество азербайджанской армии в войне за освобождение Карабаха. #Азербайджан #отечественныйбеспилотник #дроны