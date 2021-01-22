ПОЛИТИКА
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Азербайджан готовит выпуск отечественных боевых дронов
В Азербайджане активно приступили к созданию отечественных боевых дронов. Согласно разработчикам, беспилотники будут оборудованы современными радиолокационными системами, ракетами с высокоточным наведением и смогут развивать скорость до 90 км/ч. Именно БПЛА дали преимущество азербайджанской армии в войне за освобождение Карабаха. #Азербайджан #отечественныйбеспилотник #дроны
Азербайджан готовит выпуск отечественных боевых дронов / Others
22 января 2021 г.
Истории
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