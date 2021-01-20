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Кремль связал недостаток вакцины в России с «обширной географией»
Сразу несколько российских регионов приостановили вакцинацию из-за того, что закончились запасы препарата «Спутник V». Власти обещают исправить ситуацию и убеждают, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян появится в течение полугода
Кремль связал недостаток вакцины в России с «обширной географией»
Фото: Reuters / Reuters
20 января 2021 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дефицит вакцины от коронавируса в некоторых регионах России связан с географическими особенностями страны, а также с тем, что производство вакцин пока только набирает обороты.

«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Российские власти оперативно реагируют на временные затруднения, возникающие при массовой вакцинации от COVID-19, заверил Песков: «Конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев».

Сразу несколько российских регионов сообщили о приостановке вакцинации из-за того, что закончились запасы «Спутника V». Среди них – Ханты-Мансийский автономный округ и Уральский федеральный округ, в частности Челябинская и Свердловская области. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в Свердловскую область до конца этой недели будет доставлено 40 тысяч двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», еще 20 тысяч доз доставят в ХМАО.

Глава минздрава Михаил Мурашко также поделился позитивными новостями: по его мнению, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может появиться в течение ближайших шести месяцев.

«Мы вместе с экспертным сообществом оцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60% от взрослого населения. Это 68-69 миллионов человек. Мы планируем, что данный объем может быть достигнут в этом полугодии», – заключил министр здравоохранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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