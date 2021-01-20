Члены Российской академии наук (РАН), преподаватели вузов, создатели и руководители 17 независимых российских просветительских проектов и организаций выступили против принятого Госдумой в первом чтении законопроекта о просветительской деятельности, сообщает ТАСС. Поправки предпогалают введение государственного регулирования в сфере науки.

Среди независимых организаций, выступивших против инициативы Госдумы, – Свободный университет, Фонд Михаила Прохорова, Школа гражданского просвещения и «Теплица социальных технологий», а также издания Arzamas, N+1 и «Постнаука». По их мнению, регулирование просветительской деятельности по сути является формой «предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе».

«Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас», – говорится в декларации ученых и популяризаторов науки.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности) депутаты Госдумы приняли в первом чтении 23 декабря 2020 года. Согласно новому закону, всю просветительскую деятельность должно будет контролировать правительство РФ, а для ведения такой деятельности нужно будет получать специальную лицензию. Под просветительской деятельностью понимаются научно-популярные лекции и образовательные программы за пределами школ и университетов. Поправки ко второму чтению должны быть готовы к 21 января 2021 года.