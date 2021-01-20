Фотограф из Уфы Роман Филиппов помог 42-летнему дворнику с третьей группой инвалидности Юрию Ветлугину закрыть долг в 700 тысяч рублей, устроив ему фотосессию в стиле модного мужского журнала GQ. О невероятной истории он поведал на своей странице в Instagram.

«Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме и у него 3-я группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен», – поделился со своими подписчиками Филиппов.

Бабушка и тетя фотографа, увидев, как живет Юрий, сразу взяли его под свое крыло и помогли получить ему комнату от государства. Но вокруг одинокого и беспомощного Ветлугина крутились «негодяи, для которых нет ничего святого». Мошенники или «хорошие люди», как их называет Филиппов, трижды пытались отобрать у Ветлугина комнату, а затем уговорили его взять кредиты на сумму 500 тысяч рублей и одолжить им дом в деревне.

«Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял грязную работу, а его за это кормили. Так кормили, что он похудел килограмм на 15. А когда его чуть не убили, он таки сбежал. Шел пешком десятки километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане», – рассказал фотограф.

Вместе с процентами долг, который висел на Юрии, достиг 700 тысяч рублей. Несмотря на то, что он работает дворником, его зарплату, а также пенсию списывают приставы. Роман Филиппов обратился с просьбой ко всем неравнодушным помочь «просто чуть более наивному человеку».

«Он не виноват в своей жизни. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями. Чуть больше банальной удачи, и он вполне мог бы оказаться на настоящей обложке GQ. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый», – написал Филиппов под фото, на котором Юрий позирует как профессиональная модель.

Стильная фотосессия набрала больше 40 тысяч лайков, а пользователи отметили харизму Ветлугина и доброту Филиппова. Уже на следующий день на карту Романа пришло 657 тысяч рублей, а затем сумма пожертвований превысила 900 тысяч рублей, что вполне достаточно, чтобы погасить долги и улучшить жилищные условия дворника Юры.

После того, как о Юрии заговорили во всех соцсетях, его пригласил на встречу директор Объединения жилищного хозяйства Орджоникидзевского района Уфы Артур Шагаргазин (Ветлугин попросил чиновника заменить зимнюю спецодежду дворников), а также мэр Уфы Сергей Греков. Яркая внешность Юры уже заинтересовала бренд оптики, представители которого предложили дворнику поучаствовать в рекламной кампании.