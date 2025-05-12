Президент Сирии Ахмед аш-Шара добивается личной встречи с Дональдом Трампом и хочет предложить ему экономическую сделку, пишет агентство Reuters. По данным издания, в обмен на смягчение американских санкций сирийцы якобы хотят предложить главе Белого дома доступ к сирийским нефтегазовым месторождениям и строительство Трамп Тауэр в центре Дамаска.

Всего в мире существует 15 «башен Трампа‎»‎, они разбросаны по всему миру, крупнейшая из них расположена в Чикаго. Подробностей о строительстве или примерном будущем расположении башни Трампа в Дамаске Reuters не приводит.

Агентство утверждает, что ключевую роль в попытке наладить контакт играет проамериканский активист Джонатан Басс. Агентство уточняет: он встречался с сирийским лидером 30 апреля в Дамаске. Басс утверждает, что аш-Шара ищет «деловое решение» для будущего страны и считает, что Трамп — единственный западный политик, способный обойти бюрократию и принять стратегическое решение.

Как уточняет Reuters, Вашингтон пока не сформулировал внятную стратегию по Сирии, но, по данным источников, недавно прошли переговоры между сирийским министром иностранных дел и представителями Госдепартамента США. В Белом доме считают, что поведение временных сирийских властей в ближайшие месяцы определит дальнейшую судьбу санкционного режима.

По словам Басса, аш-Шара якобы предлагает не только экономическое сотрудничество, но и политические уступки. Он будто бы выразил готовность нормализовать отношения с Израилем. Однако официального подтверждения этой информации или сигналов о нормализации с Тель-Авивом со стороны Дамаска не было.

Президент Сирии на прошлой неделе заявил, что его правительство ведет «косвенные переговоры» с Израилем с целью снижения напряженности между двумя странами на фоне разрушительных израильских ударов, начавшихся в декабре.

«Сейчас через посредников проходят косвенные переговоры (с Израилем), направленные на успокоение ситуации и попытку не допустить ее выхода из-под контроля обеих сторон», — сообщил аш-Шара. Однако ни слова о нормализации отношений.

Тем временем Израиль возобновил удары по территории Сирии, несмотря на переданные через посредников мирные сигналы от Дамаска.



