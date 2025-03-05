НОВАЯ СИРИЯ
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Аш-Шараа: арабы должны объединиться и не допустить выселения жителей Газы
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа осудил призывы к принудительному выселению палестинцев с их земель, назвав их «позором для человечества» и «испытанием» для всего арабского мира. Об этом Аш-Шараа говорил на чрезвычайном арабском саммите в Египте.
Аш-Шараа: арабы должны объединиться и не допустить выселения жителей Газы / TRT russian
5 марта 2025 г.

Он также призвал всех арабов объединиться против замыслов по выселению палестинцев.

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