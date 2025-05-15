ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: без встречи с Путиным ничего не сдвинется
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не встретится с президентом России Владимиром Путиным
Трамп: без встречи с Путиным ничего не сдвинется
Президент США Дональд Трамп / Reuters
15 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в украинском урегулировании не будет прогресса.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал он журналистам на борту президентского самолета Air Force One перед посадкой в Абу-Даби.

Как сообщает CNN, Трамп добавил, что его не разочаровало отсутствие Путина в российской делегации, которая прибыла в Турцию для переговоров с Украиной. Он также отметил, что не владеет информацией о составе этой делегации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в уровне представительства делегации России.

«Мы начнем встречи с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Посмотрим на уровень русских. Пока что официально неизвестно, но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», — заявил президент Украины.

По его словам, дальнейшие шаги Киева станут понятны после переговоров с Эрдоганом. Как отметил Зеленский, встреча с турецким лидером продлится несколько часов.

Переговоры между РФ и Украиной, как ожидается, пройдут в рабочем офисе президента Турции — дворце Долмабахче. Именно здесь в 2022 году уже проходила одна из попыток договориться о прекращении конфликта.

Состав российской делегации был утвержден президентом Путиным накануне. В нее вошли: замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Мединский и Фомин также участвовали в переговорах в 2022 году.

Со стороны Украины на переговорах будут присутствовать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

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